美国要求两大电讯商推迟部署5G 担忧危害飞行安全

由于担忧危害航空安全，美国政府要求美国两大电信运营商推迟原定于2022年1月5日推出的5G无线服务。

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法新社报道，美国交通部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）与美国联邦航空管理局（FAA）局长迪克森（Steve Dickson）要求美国两大电信运营商——电话电报公司（AT&T）和威瑞森（Verizon）推迟原定2022年1月5日推出的5G无线服务，原因是担忧5G危害航空安全。

欧洲飞机制造商空中客车公司和美国波音公司最近对5G可能对飞机无线电高度计产生干扰表示“担忧”。美国航空业和美国联邦航空管理局也已经对5G可能干扰敏感的飞机电子设备提出忧虑，比如无线电高度表，这可能会干扰航班。

美国交通部长布蒂吉格与美国联邦航空管理局局长迪克森共同致信两家公司，要求他们将5G服务"推迟不超过两周时间"，作为"5G在C频段部署和安全飞行共存的近期解决方案建议"。信中称，"我们要求你们的公司在目前计划的部署日期1月5日之后，继续暂停推出商用C波段服务，时间不超过两周。"

电话电报公司和威瑞森都表示，他们已经收到了这封信，正在进行审查。