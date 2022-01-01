西安封城出现"接力送菜"引热议 宁波北仑区新增6例确诊

浙江宁波北仑区新增6例新冠肺炎确诊病例，陕西西安12月9日至去年底累计1451例本土确诊。西安封城出现"接力送菜"， 中国网友讽刺说"硬是把一个5G时代过成了古代"。

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浙江宁波北仑区新增6例新冠肺炎确诊病例。北仑区此前通报一例确诊，并进行大规模核酸检测，超过38万人采样，在1万2千多分报告中，有6例呈阳性，全部在封控区内主动筛查发现。

据中国媒体报道，宁波市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会表示，宁波此轮疫情确诊病例的病毒株基因组测序结果，为德尔塔Delta AY.57病株进化分支。经比对分析，该病毒株与镇海区、上虞区疫情的进化分支不一致，排除来自上述地区的可能性，与近期越南发现的病例基因相似。

另外，陕西西安市召开疫情防控新闻发布会，指去年12月9日至31日，累计本土确诊病例1451例。市疾控中心透露，从12月21日开始，西安已进行多轮核酸筛查，发现更多"隐匿性"病例，认定这轮疫情由输入的新冠病毒德尔塔Delta变异株引发。

据报道，西安市政府从23日午夜12时起启动封城已进入第10天，其中物资配送一直都是大问题，不少当地人爆料"当地菜价飆涨买不到菜，几乎断粮"。一些从外地到西安工作的人、租屋者，没有管道采购食物，在网络上怨声载道，"租客都快饿死了政府也不管"、"不给送食物也不提供购买渠道"、"饥荒已经7天买不到一根菜了"。

博主"西安直播"最新分享一段影片，透露政府是如何给西安各家各户送物资，竟然是防疫人员一袋袋"接力送菜"，引来中国网友抨击"这不是浪费人力吗？有种东西叫做轮子"、"硬是把一个5G时代过成了古代"。