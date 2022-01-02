习近平20大自我接班有隐患

回顾2021年，中共领导人习近平给不少观察人士的观感是过度紧张。他紧张，全党以及他统治的全中国跟着紧张。

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他从2020年年初以来，就再也不出国了，一个重要的理由是防疫，有分析认为是借口，其实也有可信的成分，习近平把防疫提升到非“清零”不可的地步，自己不能出国，全境只要某处出现几例确诊，很可能导致小区封锁或全城封锁，最新的例子是1300万人口的西安，在进入2022年的时候，就因为那么几百例确诊，还在封城，全城民不聊生。

据传， 习近平今年可能出访哈萨克？出国不出国，这仅仅是一面，有人分析，习近平不能出国还有更重要的原因，就是他在全力准备2022年二十大，这个二十大很吃重，按照他的前任立下的规矩，二十大他只需卸任交班，但是，他改变了规矩，二十大他要自我接班。

2022年对习近平而言，是最重要的一年。之前的建党百周年大庆，以及第三个历史决议，都是在为2022年中共20大保证习近平继续担任党的总书记做准备。20大上，习近平要突破邓时代立下的所有规矩自我接班。这一次接班顺利与否，决定了习近平下次是否还将要继续自我接班。

但是回顾习近平2021年几次重要讲话，直到『求是』在这个元月一日公布的习近平在19届6中的讲话，习对自己突然发动修宪，取消领导人任期制，以及任职九年来，一步步取消中共的成文的或不成文的规矩，在19大不用“隔代制定接班”，在20大不用“七上八下”，不能说完全没有顾虑。

习能否长期执政，甚或像毛泽东那样终身执政？恐在中共党内也是一个悬疑。外界有许多中共党内内斗激烈的揣测，很难有明显证据，但却有一些极其重要的令人费思的迹象。那就是近年来，凡是在全党所有重要的会议上，所有重要的场合，习近平都要不断地强调“两个拥护”，两个拥护的核心就是拥护习近平；不断地强调“对党忠诚”，忠诚的要旨就是对习近平忠诚。

习近平在以反腐名义清除了薄熙来、周永康、令计划、徐才厚、郭伯雄等党内军内“大老虎”，在19大召开之前几个月拔除了上届安插的“王储”孙政才，之后废除了国家主席任期制之后，在宣布取得了抗疫重大胜利之后，习近平多次讲话透露的却是一种不安全感。

2022年元月一日，『求是』杂志刊登习近平11月11日在19届6中全会二次全体会议讲话，习近平还在要求全党必须对党忠诚，要毫不手软、坚决查处那些“在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人”。这句话无疑暗示，习近平所希望的“绝对忠诚”仍然没有完全到位。

习近平这次讲话还称，中共在新征程上面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪，这段表述近似毛泽东的继续革命论，因为斗争将是没完没了的，情况是越来越危险的。年初习近平曾说可以平视世界，“东升西降”了，颇有点踌躇满志，但一年下来，“东升西降” 显然是一个幻觉，

习近平在讲话中警告，“处理动作慢腾腾、软绵绵，最终人亡政息”，世界上还有几个国家像习近平总书记这样担心“人亡政息”的？绝大多数国家政权，下台的下台，上台的上台，轮流交替，不存在人亡政息，不存在江山不保的问题。

12月27-28日，中共政治局召开民主生活会，这次会的重点是习近平要求政治局常委、委员要“带头维护党中央权威和集中统一领导”，他说二十大是政治局明年首要政治任务，领导同志要严格遵守政治纪律、组织纪律、换届纪律，随后还用了三个“服从”要求政治局委员绝对服从。

习难道还需要要求政治局几名常委“带头维护党中央权威和集中统一领导”，也就是习近平的权威和集中统一领导的吗？，会议最后，政治局全体委员心领神会，表态“一致认为”确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党、全军、全国各族人民共同心愿”。这句话，政治局委员们已经重复了多少遍了？但是，习近平需要听他们不断地说？

11月18日，习近平主持审议『国家安全战略』，习近平强调要“实现政治安全”的前提是“必须坚持党的绝对领导”，给人的感觉是，“绝对领导”还不够坚持，因此，政治安全的问题没有真正解决。政治安全在习氏语言里就是政权安全，在党国体制下，尤其在习氏一统的情形下，政权安全其实就是习近平本人的安全。

11月8-11日召开的19届6中的重大任务是通过第三个历史决议，这一决议三分之二的篇幅是赞颂习近平的，而且习近平本人是这一历史决议起草领导小组组长。但有分析指出，第三个历史决议回避了几个重大问题，有意不提邓小平主导时期最重大的事件：反对个人崇拜，取消终身制，也不提习近平第二届任期开始时突然发动的取消国家主席任期制的“修宪”。为什么呢？

10月初，前公安部副部长孙力军，前司法部长傅政华接连落马，这被视为是清理政法系统高级官员的一个小高潮，凸显了习近平一贯对“刀把子”不放心的心态。

7月份，习近平换了中南海警卫局长。习近平没有按照中共党内传统，从熟悉中南海警务的中央警卫局干部中选拔，而是从野战军调来了一位局长。

加拿大维多利亚大学政治系教授吴国光对自由亚洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委员或是前任政治局常委被查，都不会令人惊讶。

习近平左右防范，不断地要求全党忠诚，这是否意味着他意识到发动修宪达致自我接班，即使按照中共的“王法”，也缺乏合法性？因此，要当心惊涛骇浪，要提防人亡政息？要严查党内政治团伙？