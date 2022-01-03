伊朗扬言为击杀苏莱曼尼审判特朗普 否则将进行报复

在伊朗革命卫队指挥官苏莱曼尼被美军击杀两周年之际，伊朗总统莱希周一发表电视讲话威胁报复包括美国前总统特朗普在内的美国前领导人，他称，美国对两年前苏莱曼尼在巴格达一次突袭周丧生负有责任。

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法新社消息，伊朗周一悼念苏莱曼尼身亡2周年，国家电视台直播在德黑兰最大的祈祷大殿举行的悼念仪式，成千上万人挥舞着伊朗国旗和苏莱曼尼的画像。莱希在讲话中称，除非下令击杀苏莱曼尼的美国前总统特朗普及前国务卿蓬佩奥为此受到审判，否则伊朗将对特朗普施加报复。

苏莱曼尼是伊朗革命卫队圣城部队指挥官，这个部队与伊拉克、黎巴嫩、巴勒斯坦自治区、叙利亚和也门的武装团体都有关系。

美国前总统特朗普下令击杀苏莱曼尼，特朗普曾经形容苏莱曼尼是恐怖份子，要为数以百计美国平民及士兵的死负责，而苏莱曼尼之死，是为了阻止战争，而不是发动战争。

伊朗总统莱希在悼念中表示，"主要凶手即当时的美国总统和前国务卿蓬佩奥等罪犯应一同接受法律制裁和惩罚"，"否则我要告诉美国所有领导人，伊朗这个穆斯林国家的袖中无疑会伸出复仇之手。"

伊朗自上自周五以来举行了纪念苏莱曼尼活动，并定于1 月7日举行展示“导弹威慑力”的阅兵式。