华邮称：中国扩张核武军备扰台不断 美国"减少核武"政策恐转向

美俄中英法周一发表联合声明，同意应避免核武扩散及核战。不过，《华盛顿邮报》周一指出，美国总统拜登去年上任后，试图减少对核武器的依赖，然而随着中国扩张核武军备以及持续侵扰台湾，拜登希望背离前总统特朗普"开发核武"的可能性似乎缩小了。

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美、英、法、俄罗斯及中国周一发表声明指出，避免核武国家之间爆发战争，及减少战略风险是五国的首要责任，"五常"愿意保持并进一步加强各自的措施，防止核武未经授权或意外使用。

有分析指出，五国希望借此向全球再次保证，所有有关核战风险的忧虑都并无根据。

不过，《华盛顿邮报》周一指出，美国总统拜登去年上任后，试图减少对核武器的依赖，然而随着中国扩张核武军备，以及持续侵扰台湾等，拜登希望背离前总统特朗普"开发核武"的可能性似乎缩小了，美国要转向"减少核武器"政策恐将停滞。

据报导，目前要等到美国政府完成重新审视美国内部核武器数量、种类、用途以及政策等的"核情势评估"后，才能有更多的规划，审查结果最快1月公布。

报导指出，去年3月，拜登在"白宫临时国家安全战略方针"中指出，中国和俄罗斯已经改变了全世界的权力分配，拜登当时承诺将以行动来反击，包括增强美国自身的实力，以及修复美国的外交、联盟关系，不过核武只被简短提到。

去年夏天，据私人卫星图像显示，中国正在为核弹建造大量新的地下发射井；去年11月美国五角大楼的一份报告指出，2030年中国的核库存规模可能会翻2倍。

报导也指出，在2010年奥巴马政府时期，美国政府只"考虑在极端情况下使用核武器来捍卫美国或其盟友、伙伴的利益"；8年后，前总统特朗普重申了奥巴马的政策，但特朗普认为应要持续开发核武。

报导提到，有些人认为拜登会与前总统走不同的道路，他会遵循"不先使用核武"的理念，但也有人反驳指出，拜登会基于中国和俄罗斯带来的"威胁"，继续走"维持核武"的谨慎政策。