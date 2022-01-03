法国专家：冬奥会北京面临异常复杂的外交困局

北京冬奥会再过一个月就要开幕了。专家分析：北京冬奥“声望上远不如2008北京夏奥”，但是中国当局面临的“外交层面问题却异常复杂难解”。彭帅事件当局止损公关，结果很悲催，冬奥期间会不会因此爆发危机也是未知数。

广告 继续浏览后续

与2008夏奥会相比，2022冬奥会对北京意味着什么？法国战略研究基金会研究员安托万.邦达兹 (Antoine Bondaz)就此回答法新社说：2008是中国真正重返国际舞台之年，在数十年被贬到边缘之后，它重新以一个大国和一个重要的国家的面目出现。但是冬奥会的作用则要小得多，今天并没有人怀疑中国的实力，冬奥会对中国国内政治比对国际更重要。对北京而言，将会借机提醒本国人民：看，中国是少数既能够组织夏奥会又能组织冬奥会的国家，这凸显了中国的国际地位。但冬奥会声望远不及2008年夏季奥运会。

但是在美日英等国决定外交抵制后，北京冬奥会面临的外交局面与北京夏奥会已完全不同。邦达兹分析，2008年，所有人，包括美国总统布什、巴西总统卢拉，法国总统萨科齐统统出席了开幕式。没有政治层面的问题，尽管当时中国已存在严重侵犯人权行为。2022年则截然不同，中国与西方大国关系严重恶化，来自这些国家的批评越来越严厉。因此，在外交层面，北京面临着异常复杂难解的方程式，北京必须千方百计止损，为此，中国当局在得到首批宣布抵制北京冬奥的消息后立即反击，北京的论据是，“反正你们又没有被我们邀请”，“你看你看，这些国家嫉妒我们的成功，他们向我们施压，试图羞辱我们，破坏我们的美好时刻。”在邦达兹看来，这正是所谓“中国叙事”，在这一套中国叙事中，美国外交抵制北京冬奥似乎正中下怀，对中共有用。

彭帅事件如何发展中方没有把握

那么，世界女网双打冠军彭帅在指控前中共常委张高丽在持续数年的时间“强迫与她发生性关系”、也就是国际通称的“性侵”事件后突然神秘地消失，会不会使得局面更加复杂？

邦达兹认为，中国现在明白外国舆论、民间社会要对此事发声，但是北京当局没有影响外间舆论的筹码，他们所做的一切限制负面影响的“止损公关”都特显悲催。他们会继续发送图像化解危机，他们还将继续这样做，以避免在冬奥会期间爆发危机。问题是，非政府组织、民间社会以及国外的意见领袖是否会在奥运会开幕前几天动员起来。中国既无法引导又无法阻止，就此，中方确实存在不确定性。

冬奥会在世界上引发的共鸣和关注不及夏季奥运会甚至不及足球世界杯，那么，一旦突发人权问题，中国会对形象受损有很大的顾虑吗？中国问题专家邦达兹表示，人们经常说，中国不在乎自己的形象。其实不然。形象问题极其重要，在世界范围内，一些国家政府，还有民间社会都在发表反对中国和反对中共的文章，这就是一个严重的问题。中国付出的形象成本将非常巨大，对其他国家，对发展中国家都会产生冲击。