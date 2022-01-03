约翰逊：“重症监护室多数患者没有接种疫苗" 法国预计1月底达到确诊高峰

英国首相约翰逊周一表示，由于变种病毒奥密克戎的迅速传播，未来几周英国各地医院将面临极大压力，但约翰逊表示，目前不会采取进一步限制措施。约翰逊并称，“重症监护室的大多数患者都没有接种疫苗"。法国疫情仍然严峻，预计1月底将达到确诊高峰。大巴黎地区医院周一起取消非紧急手术与治疗。

广告 继续浏览后续

约翰逊周一视察东南部白金汉郡一个疫苗接种中心时表示，未来数周医院仍面临相当大压力, 但约翰逊表示，奥密克戎变种病毒较之前的德尔塔变种病毒明显温和，情况较疫情大流行初期更有利，而英国的疫苗接种水平非常高，约翰逊强调，会随时审查所有措施，但目前不会采取进一步的限制措施。

英国是受疫情影响最严重的国家之一，有近14万9,000人死于新冠肺炎。目前，英国面临变种病毒奥密克戎确诊激增，周日英格兰和威尔士有超过13万7,000例确诊。

约翰逊暂时排除除了远程办公和佩戴口罩之外的新限制，而是依靠筛查和大规模接种疫苗加强针应对变种病毒大规模传播。约翰逊称，接种加强针比率可以达到76%。

约翰逊也表示，目前“重症监护室的大多数患者都没有接种疫苗，大约占 90%的绝大多数患者没有接种加强剂”。约翰逊再次呼吁人们接种疫苗。

英国目前坚持继续实施B计划防疫措施，即：包括公共交通、商店、戏院、宗教场所在内的大多数室内公共场地，必须佩戴口罩，但在酒吧、餐厅或健身室等，可以不戴口罩；当局建议民众尽量在家上班；进入夜总会、超过500人的室内无座位场地、超过4000人的室外无座位场地，以及任何超过10000人聚集的活动场地，都需要出示新冠通行证；而在大型活动或夜总会则必须出示疫苗接种证明、近期的阴性检测证明或有效的豁免证明。

法国疫情仍然严峻，专家预估1月底将达到确诊高峰。由于重症患者涌入加护病床，加上原本就人力紧缺，大巴黎地区医院周一起取消非紧急手术与治疗，以便空出病床应对。

法国卫生部公布数据显示，过去一周平均每天新增确诊超过16万人，7天内感染人数增加近150%。据巴黎医疗卫生署（ARS）指出，目前大巴黎地区医院内的加护病床有半数都是感染新冠病毒的重症病患。