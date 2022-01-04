世卫：抵御奥密克戎必须达到70%人口的疫苗接种目标

随着新冠变异株奥密克戎继续在世界各地肆虐，世界卫生组织周二表示，至关重要的是，要做更多的工作来帮助所有国家尽快实施拯救生命的新冠疫苗接种。

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世界卫生组织一名高级流行病学家周二再次重申：在德尔塔和奥密克戎变异株传播如此之“猛烈”的当下，各国无法依靠为其人口注射疫苗加强针来走出疫情。

玛丽亚·范·克尔霍夫（Maria Van Kerkhove）向英国广播公司电台表示，“在社会高度融合的背景下，在有限使用已证明有效的公共卫生措施的背景下，在全球疫苗接种范围有限的背景下，这些条件将允许任何病毒变种、任何病毒旺盛生长。奥密克戎正在利用这一情形，德尔塔也是如此。”

在日内瓦举行的记者会上，世卫组织流行病学家阿卜迪·马哈穆德（Abdi Mahamud）表示，在受到新冠病毒感染人数激增“重创”的伦敦，目前的住院率比接种疫苗前的2020年下降了约20%。 他说:“所以主要的信息是，如果你接种了疫苗，你就受到了保护，但如果你很脆弱，或者你没有接种疫苗，这种奥密克戎变异株——无论对其他人来说有多轻或多温和——可能会对你造成非常严重的打击。所以，疫苗接种非常关键。”

他敦促更多国家尽快推动70%人口的疫苗覆盖率。 马哈穆德说，如果没有这种级别的疫苗保护，病毒“会在过度拥挤、不通风和没有接种疫苗的环境中复制”。他将这些类型的环境描述为新冠病毒变异的理想场所，并表示，为70%的国家人口接种疫苗以减少变异的影响是符合全球利益的”。

圣诞节前，世卫组织总干事谭德塞警告说，“一揽子注射疫苗加强针计划”可能会“通过将疫苗供应转移到已经拥有高水平疫苗接种覆盖率的国家，让病毒有更多机会传播和变异”，从而延长疫情。 他强调，当务之急必须是支持各国尽快为其40%的人口接种疫苗，并在2022年年中前为70%的人口接种疫苗。