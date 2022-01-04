奥密克戎"海啸"席卷欧美 世卫称更多证据表明Omicron导致的症状较轻

高传染性的新冠变种病毒奥密克戎毒株继续在全球范围特别是欧美各国迅速传播，美、法、英等各国单日确诊纪录不断刷新，美国首次单日确诊突破百万例，创下新冠疫情爆发以来的全球最高值；法国单日确诊逼近30万例，英国新增确诊突破20万例，约翰逊称，有信心在无需再次封城的情况下，度过"奥密克戎"疫情。世卫称，更多的证据表明Omicron导致的症状较轻。

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法新社报道，法国周二再次刷新单日确诊纪录，卫生部周二晚间通报，新增确诊27万1686例，而大批患者继续涌入医院，使医疗系统不堪重负。24小时内新增住院患者2881人，入院患者总数超过2万人，而重症患者人数也随之增加，新增460例，达3665例。不过，与前几波疫情相比，重症人数大为减少。

英国单日新增确诊首次突破20万例。英国周二公布，新增确诊21万8724例，新增48名患者死亡。不过，英国首相约翰逊暂无意进一步收紧防疫措施，约翰逊强调，有信心在无需再次封城的情况下，度过奥密克戎变种病毒株疫情。

约翰逊在周二举行疫情简报会上表示，英国人普遍已经接种疫苗，全国已经获得一定程度的保障，所以面对奥密克戎疫情，情况与以往不同。他认为，英国有机会在无需再次封城而度过疫情，重申需要找出与病毒共存的方式，但承认未来数周可能充满挑战，部分服务或受到影响。

美国周二通报超过100万例新增确诊，不仅刷新疫情爆发以来纪录，更是全球首见单日破百万确诊。美媒形容，奥密克戎如同"海啸般"影响到美国人的日常生活。根据约翰霍普金斯大学的统计数据，美国周二通报108万3948例确诊、1693人世卫。这个确诊人数几乎达到4天前的2倍，而4天前的数字又较前1周增加1倍。

澳大利亚新增确诊也创下纪录，每天有近5万例确诊。

针对奥密克戎变种病毒，世界卫生组织官员周二表示，越来越多证据显示，奥密克戎变异株主要影响上呼吸道，因此染疫症状也会较其他变异株更轻微。

世卫官员马哈穆德（Abdi Mahamud）在日内瓦向媒体表示，"越来越多研究显示，Omicron大多感染身体的上呼吸道，不像其他变异株可能导致严重肺炎。,"他还说，这可能是个"好消息"。

马哈穆德表示，奥密克戎的高传染力意味数周内它就会在许多地方成为主流病毒，并对没有接种疫苗人口比例较高的国家构成威胁。

近日在最早发现Omicron的国家之一南非也有研究表明，Omicron引发重症的风险较低。