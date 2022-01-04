特斯拉开设新疆展厅 招致人权团体批评

美国电动车大厂特斯拉（Tesla）宣布在中国新疆开设新展厅，招致美国人权团体及业界团体批评。特斯拉是因新疆人权议题引发争议的最新一家外国企业。

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中央社报道，新疆近年来成为西方国家政府和中国之间的明显冲突点，联合国专家和人权团体估计有超过100万人，主要是维吾尔人及其他穆斯林少数民族，被关押在新疆集中营内。

中国否认新疆有强迫劳动或任何其他虐待行为，并表示那些营区提供职业训练，企业应该尊重当地的政策。

特斯拉去年12月31日在微博官方帐号宣布，新展厅设在新疆首府乌鲁木齐。特斯拉在文中表示："2021年的最后一天我们在新疆相遇。2022年让我们一起开啟新疆纯电之旅！"

美国最大的穆斯林维权组织美国-伊斯兰关系协会（CAIR）周二批评特斯拉此举，指责特斯拉"支持种族灭绝"。

美国认为中国对待新疆维吾尔人和其他穆斯林的作为已经构成"种族灭绝"，为此，美国和其他一些国家计划对2月举行的北京冬季奥运进行外交抵制。

美国-伊斯兰关系协会在推特官方帐号表示："马斯克（Elon Musk）必须关闭特斯拉的新疆展厅。"

美国制造业联盟（AAM）和美国共和党联邦参议员卢比奥（Marco Rubio）也都对特斯拉在新疆开设展厅表示不满。

特斯拉没有立即回应记者的置评要求。