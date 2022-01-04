美俄中高超音速军备竞赛或将重洗全球安全牌

中国在庆祝共产党政权 70 周年的 2019 年阅兵式上展示他们的东风 17 导弹时，宣布巡航速度超过 7000 公里/小时

美国、中国、俄罗斯、英国和法国五个联合国常任理事国于1月3日周一发表联合声明呼吁，防止核战争和核武器的进一步扩散。《回声报》1月4日刊登长篇分析文章指出这反应日趋紧张的国际关系，观察人士对此表示欢迎，但是该声明本身在防止军备竞赛等方面效果可能有限，需要关注但是前不久美国军方最高将领称中国最近的高超音速导弹试验测试接近类似俄罗斯当年的斯普特尼克(Sputnik)时刻。

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俄圣诞礼物试射锆石高超音速巡航导弹

《回声报》报道如何让俄罗斯总统普京在圣诞节快乐？ 是松露、鱼子酱、雪橇旅行还是猎熊？ 就在世界天文学界庆祝 12 月 25 日詹姆斯-韦伯望远镜进入轨道正常运行，拥有这个工具，世界可以在未来十年可以更多地了解宇宙奥秘之际，莫斯科则通过对几枚锆石高超音速导弹的射击测试。

俄罗斯总统普京于12月24日表示，俄军成功同时试射多枚锆石高超音速导弹，形容这是国家的一件大事。

除了俄罗斯，美国、法国及中国都正研发速度达5倍音速的超音速滑翔载具。

国外的军备专家随后指出，莫斯科第一次发射其新型导弹进行试射，而是连发数枚，似乎显示莫斯科在重新武装方面又向前迈进了一步。

普京于2019年2月展示新武器的开发计划，锆石高超音速导弹最大射程约为 1000 公里，首次发射锆石于 2020 年 10 月进行。该导弹可以在海中和陆上发射，以9倍音速飞行，即 9878 公里/小时，击中1000公里范围内的目标。在2021年12月初俄罗斯认为在研发超音速武器方面领先全球，并且从 2022 年开始装备俄罗斯的舰船和潜艇舰队。 而且俄罗斯北极地区进行了类似的测试，包括使用“戈尔奇科夫海军上将”号护卫舰和水下核潜艇。

在世界大国之间关系日益紧张的背景下，俄罗斯以连续试射显示恢复军备竞赛的一年的结束。 去年俄罗斯人、中国人或美国人都宣布试射新的武器。

中国跟进

然而，让华盛顿感到意味的并非来自莫斯科，而是来自北京。在2021年 10月27日，美军最高将领马克·米利将军公开证实了中国曾在8月进行的高超音速导弹试验。面对锆石高超音速导弹可以绕地球飞行、飞越北半球的美国反导系统，然后坠毁在中国海的目标附近。米利将军甚至谈到了“斯普特尼克时刻”，他把中国的高超音速导弹试验堪比接近“斯普特尼克时刻”，非常令人担忧，而且五角大楼正在关注这一事态发展。

“斯普特尼克时刻”指的是前苏联在1957年发射了第一颗名为斯普特尼克的人造卫星，显示苏联在与美国太空竞争取得进展，该事件撼动了美国对自身技术优势和国家安全的看法。

北京方面否认测试了高超音速导弹，是确认发射“常规航天器”。

数百亿美元的竞争

由于担心这些新的高超音速导弹会阻碍美国拦截弹道导弹的能力，五角大楼要求为其研发计划增加新的预算，美国国防巨头雷神公司的首席执行官证实，与中国相比，估计美国技术落后为五年。

研发超高速导弹进行军备竞赛价格昂贵！ 五角大楼为美国陆军提供了 1060 亿美元，为海军提供了 890 亿美元。 用第一批285亿美元的资金让军事装备在未来几年升级。 这让美国如洛克希德马丁公司、雷神公司和诺斯罗普格鲁曼公司等军火集团非常满意，他们已经为进行军事竞争推出 20 多个项目，目前在华盛顿正对这些项目的定义、成本和效用进行辩论。

速高高过5 马赫

该报指出无论是超音速还是高超音速，逻辑还是一样的，大国要主宰天空，冲破敌人的防御。 这如同是一个猫捉老鼠的游戏，但速度更快。 基本上，导弹的最高速度介于 2 马赫和 2.5 马赫（2469 和 3.087 公里/小时）之间，比目前战斗机的速度可以达到 5 马赫（6000 公里/小时）甚至更高。

欧洲阿丽亚娜集团的一位人士提醒道，高超音速导弹与其说是技术突破，不如说是军事宣传，因为许多火箭，例如阿丽亚娜火箭，已经超过了音速的 25 倍。

一位武器工程师总结道，在‘​​高超音速’类中，包含很多不同类别，但攻防博弈是一个不间断的连续过程。大国在导弹研发不断改进，雷达、光学、监听、导航领域也是如此。 在这一点上，拥有核威慑能力的国家处于领先地位， 洲际弹道导弹已经可以以4万公里/小时的速度俯冲。

谁已经掌握了先进的技术？ 各方加强宣传攻势，但许多说法还无法证实。 就像俄罗斯展示其先锋滑翔机，说它以 27 马赫的速度飞行一样！ 坚不可摧！ 但这个滑翔机以这种速度飞行多长时间：两分钟，五分钟，甚至更多？ 没有国家在该领域寻求透明，但每个国家都试图给对方留下深刻印象。 正如中国在庆祝共产党政权 70 周年的 2019 年阅兵式上展示他们的东风 17 导弹时，宣布巡航速度超过 7000 公里/小时。

法国有技术专长

法国国防部一位工作人员表示每个大国都投资超高速，但感到美国人目前相对落后，法国在高速领域技术领先，而冷静对待。 据一位军备专家称，俄罗斯在高超音速竞赛中处于领先地位，其次是中国，法国可能排在美国之前的第三位。

这就是为什么美国与俄罗斯将于 1 月 10 日举行会晤备受关注，本次会议重点讨论乌克兰的紧张局势，但也会讨论核军备控制问题，这对于重启对话至关重要。

面对这些高超音速武器带来的新威胁，全球的大国能否制定新的全球军控协议？ 目前的情况不容乐观， 但许多人抱有希望。