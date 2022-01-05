专家：Omicron技术上可能已在港成第五波疫情

有乘客与染疫病患为密切接触者的邮轮，5日提早回港。小图是乘客在甲板情况 2022年1月5日

香港出现首宗怀疑感染Omicron变种病毒的源头不明初步确诊个案，当局相信社区内或已出现隐形传播链。不少专家认为，这是新一波疫情的前奏，当中，香港大学的两位专家更透露，获悉已有更多源头不明怀疑个案，预计社区已有五至十条隐形传播链，技术上而言，疫情可能已进入第五波，需立即收紧社交距离措施。

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卫生署卫生防护中心宣布，前(3日)天新增39宗武汉肺炎感染个案，是去年3月中以来最高的单日感染数字，亦令香港累积病例增至12690宗。当中，114宗涉及Omicron变种病毒，包括一名在新界屯门居住的42岁男测量师，其病毒量高，居所与染疫的国泰航空公司机舱服务员的住址相近，但没有到过该机舱服务员播疫的中菜酒楼及相关商场，属本地首宗Omicron源头不明个案。

中心其后于今(5日)天凌晨公布，正跟进一名感染Omicron的43岁女佣的医学关连。该女佣的雇主属机舱服务员的接触者，其雇主现正与其他八人公海游，船上3700人的检测结果初步呈阴性，意味女佣可能是源头不明个案。为预防计，当局已勒令相关邮轮提早于今晨回航，9时抵港后，密切接触者已被隔离，余者全需接受强制检测。

政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇今早在电台节目指出，有理由相信确诊机组人员的接触者已经将病毒传播开去，据他了解，有其他个案怀疑源头不明，技术上，本地第五波疫情可能经已开始，社区爆疫可能性很大。他促请港府先确认病例是否源头不明，并追踪病例的密切接触者及其接触者。

港大医学院院长、政府专家顾问梁卓伟亦在电台节目表示，香港已出现第三代传播，除中菜馆「望月楼」群组外，至少尚有两条传播链，预计社区已有五至十条隐形传播链，促请港府在24小时内立刻收紧社交距离措施，希望尽早找出所有密切接触者，防止疫情在社会继续传播。

港大医学院内科学系临床教授孔繁毅亦认同，第五波疫情可能已经来临，未来几天是控制疫情的关键时期，呼吁港府日内收紧社交距离措施，在有需要时，限令学校重新网上授课。