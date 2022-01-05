中国冬奥开幕前完成“幕墙封闭”系统

中国在冬奥会之前，完成了建立相关的“幕墙封闭”系统。根据回声报5日报道，北京冬奥会将于今年 2 月 4日至 20 日在没有国际观众的情况下举行，届时将有2000多位国际选手参赛。距离开幕前一个月，组织方宣布，他们已启动 “幕墙封闭”行动：封闭的幕墙旨在防止新冠病毒的传播。

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北京冬奥会组织方1月4日宣布，冬奥会和冬残奥会的主媒体中心（MMC）已经正式启用，同时也进入了闭环运行期。

负责设计的团队并把2008年北京奥运会的新闻中心（MPC）和国际广播电视中心（IBC）合并，旨在打造这个多功能的“主媒体中心（MMC）”。本建设方案的宗旨是将冬奥会的比赛时期与比赛过后，能做到相近功能的永续性结合，在冬奥会赛前完成正式幕墙封闭。《幕墙封闭》是为了能省去原来计划中决定的赛时阶段主体项目采用临时幕墙封闭的投资，来大幅降低成本。

“封闭的幕墙”，其概念是为了防止新冠病毒在北京的散播，所设计出来的这种“闭路性”措施，目的是把那些与奥运会有关的人员限制在奥运场馆内外的某些区域，以避免对北京当地的居民造成任何新冠病毒的感染风险。 冬奥会参与者只有在离开中国或执行被隔离措施后才能离开冬奥会场。 那些来自国外的冬奥会相关旅客，将直接从连接北京国际机场的这条“封闭线路”中进出北京冬奥会。

中国继续对新冠病毒采取零容忍态度，实施所谓的《清零政策》。因此有闻名全球的中国秦始皇兵马俑城市-西安的绝对封城措施。以及这两天发生的第二个遭到同样命运的城市--河南禹州,被宣布封城。

回声报还指出，中国对新冠病毒采取强烈的清零手段。迄今为止，根据中国官方数据指出，其境内只有少数的奥米克戎变种病毒感染病例。