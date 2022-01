华尔街日报称：国际奥委会成维吾尔族人权组织发难目标

一个主要的人权组织向国际奥委会(International Olympic Committee)发出呼吁,要求其解释采取了哪些措施来确保下个月北京冬奥会的官方服装生产不涉及强迫劳动,并表示之前私下里试图与国际奥委会接触,但没有得到认真对待。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称,国际奥委会成维吾尔族人权组织发难目标。名为结束维吾尔地区强迫劳动联盟(the Coalition to End Forced Labor in the Uyghur Region)的组织周二表示,总部设在瑞士的国际奥委会没有提供可信的证据,证明带有奥运标志的服装生产不涉及中国棉花种植区新疆的强迫劳动。目前一场全球行动旨在让人们更多地了解该地区被指侵犯人权的状况,而该组织一直是这场行动主要的发声者。

该组织说,其关注的焦点是安踏体育用品有限公司。这家中国运动服装巨头是北京冬奥会国际奥委会制服以及其他服装的官方供应商。安踏体育去年公开表示,将继续使用新疆棉花。人权组织和包括美国在内的一些政府指称,中国当局在该地区以穆斯林为主的少数民族中使用强迫劳动,包括在棉花采摘方面。

据该报道,北京方面否认这些指控。周二,安踏体育没有回应置评请求。此前,该公司对于有关新疆强迫劳动的担忧不予置评。

国际奥委会在一份声明中说,最近对安踏提供的服装进行了第三方审计,“表明不存在强迫劳动相关问题”。国际奥委会称,该机构携手供应商提高对其可持续采购标准的认识,同时也在进行“有针对性的尽职调查”。

国际奥委会成为又一家因新疆问题面临审视的组织。目前新疆问题已成为令全球一些大企业大感棘手的问题。美国政府称中国政府在当地侵犯人权,已经构成对当地维吾尔族和其他少数民族的种族灭绝。美国以此为由禁止进口新疆商品,并宣布对冬奥会进行外交抵制。

这个专注于维吾尔族问题的人权组织指责国际奥委会拒绝了该组织多次提出的讨论强迫劳动问题的尝试。该人权组织公开了与一名国际奥委会官员的往来电子邮件,称该邮件表明国际奥委会“反应迟钝,缺乏尊重”。该人权组织成员包括维吾尔族活动人士和关注劳工权利的非政府组织。

该组织发言人、克林顿政府时期负责民主、人权和劳工事务的前美国副助理国务卿Bennett Freeman称,他们的回应不可信。

据双方邮件显示,Freeman去年10月份致信国际奥委会,要求讨论相关强迫劳动问题,以及其他涉及人权和言论自由的问题。他建议双方共同努力,降低与北京冬奥会有关的人权风险。

在一次简短的交流之后,国际奥委会人权事务负责人Magali Martowicz在去年12月写道,国际奥委会“准备与该联盟进行一次积极的倾听活动”,并提出相关条件,其中包括对谈话保密。但上述活动人士回应说,许多条件是不可接受的,他们说希望展开双向对话,并且能够在对话后予以披露。Martowicz于12月21日回应说,“由于方式上的分歧”,国际奥委会将无法与该联盟会面。她表示,国际奥委会将继续加强在劳工权利方面的工作。

据该报道,国际奥委会在一份声明中说,虽然过去有人对2022年北京冬奥会的产品采购表达过一般性关切,但并未有人就任何具体案例或情况与国际奥委会进行过接洽,包括维吾尔地区强迫劳动联盟。国际奥委会还表示,对该联盟公开电子邮件往来感到“不安”,称这是“破坏信任,表明该联盟对有意义的或建设性的交流不感兴趣”。