布林肯前脚走 王毅后脚访非多国有针对？

中国外长王毅今天与厄立特里亚总统和外长分别会谈。法新社说，王毅昨天抵达厄立特里亚这个世界上最为封闭的一个国家，开始对非洲多国访问旅程。王毅是在美国国务卿布林肯于去年11月份对非洲多国访问之后，于今年伊始展开非洲之行。厄立特里亚因被指控参与埃塞俄比亚军事冲突而遭到美国制裁。此举或促使厄立特里亚进一步投向中国。

广告 继续浏览后续

据法新社消息说，中国外交部长王毅星期二抵达世界上最封闭的国家之一的厄立特里亚，进行非洲之行的第一站。而在王毅的访问之前，美国国务卿安东尼-布林肯于11月对非洲进行了访问，其部分目的是对抗中国在非洲大陆日益增长的影响力。

据厄立特里亚新闻部在一份声明中说，王毅今天周三与厄立特里亚总统伊萨亚斯-阿费沃基和外交部长奥斯曼-萨利赫举行会谈。

据法新社说，西方国家注意到中国已经加强了在非洲的影响。中国是非洲大陆最大的贸易伙伴，根据中国官方数据，2019年的直接贸易额超过2000亿美元。 但中国经常被指责利用其债权人的地位来获取外交和贸易方面的优惠。

厄立特里亚因参与邻国埃塞俄比亚的冲突而受到美国的制裁，该国于11月加入中国的全球投资战略。

据中国官方报告的日程，中国外长王毅接下来将访问肯尼亚和科摩罗，然后是马尔代夫和斯里兰卡。

据本台稍早报道称，王毅此行访问东非以及南亚显示关注红海与印度洋。王毅是在参加达喀尔中非合作论坛（FOCAC）后短短一个多月内第二次登陆非洲，当然30多年来北京每年首次外访目标都是非洲。中国外长此次访问东非三国，将讨论经济合作、新冠疫苗，及安全问题。北京的目标是在安全形势恶化的情况下加强与东非的联系。

据法广驻北京记者斯特凡-拉加德介绍，非洲之角安全局势的恶化使北京感到担忧，中国今年的首次外交访问，暴露了中国领导人对世界这一地区稳定的关切。中国在这一地区拥有巨大的利益，包括肯尼亚的蒙巴萨-马拉巴线等大型基础设施项目，也有高速公路、发电厂以及其他“一代一路”签署的项目。