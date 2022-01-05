港府下月24日推文娱饮食场所须打针方可进入 专家质疑截疫效用

港府宣布，会把现时只限公务员打针上班的「疫苗气泡」计划扩大至文娱饮食和学校等地方，具体执行措施稍后公布。不过，呼吸系统科专科医生梁子超指出，以疫苗气泡阻截Omicron在高危处所或社区传播是不切实际，若以此鼓励港人打针，须考虑市民接受性。

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为推高疫苗接种率，特首林郑月娥宣布，将于2月24日扩大「疫苗气泡」，届时须接种疫苗方可进入的处所将扩及食肆、法例规定的表列处所、康文设施及学校。构思中，有关机构的员工届时最少要接种一剂疫苗、8周后完成两剂，教师和学校职工均须受限，但学生未必包括在内；至于顾客或设施使用者则最少打一针，长者不获豁免。至于私人工作间或商场，当局暂时没计划囊括在疫苗俘泡计划内，以免影响过大。

林郑月娥解释，措施于春节假期后推出，是要给时间让市民准备，包括去打针，而受影响场所，包括餐饮业亦须时间消化预订服务。

不过，呼吸系统科专科医生梁子超指出，疫苗只能预防重症或死亡风险，以疫苗气泡阻截Omicron在高危处所或社区传播是不切实际，这在推行「疫苗护照」的西方国家已有先例；若只是用以鼓励市民接种疫苗，则毋须急于推行，要考虑社会认受及业界意见。他又说，香港现时约有二百万合资格市民未接种疫苗，接种计划亦未涵盖数十万的12岁以下儿童，完成打针的人数不可能在短期内急增，强推「疫苗气泡」可能适得其反，建议当局严守「外防输入」措施，截断渗入社区的病例。

香港疫苗接种剂次已突破1000万，当中490.8万已打第一针，接种比率为七成三，而打针人数更由未有扩大「疫苗气泡」消息之前的每日二千人左右，以倍数增至18000人，属近月新高。不过，70岁或以上群组的首针接种率仍然偏低，只有37%。