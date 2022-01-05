澳日将签署防务与安全合作条约 中国称不希望针对第三国

在日本首相岸田文雄因新冠病例激增而取消对澳洲和美国的访问后，澳洲和日本将在周四的一次线上峰会中签署一项加强防务和安全合作的条约。强化安全联系扩大了美国、日本、印度和澳大利亚为解决印太地区有关中国的共同关切而作出的努力。

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据路透社今天报道说，澳大利亚和日本将签署防务与安全合作条约。据澳大利亚总理莫里森说，澳日两国领导人将签署互惠准入协定(RAA)，将首次为两国防卫力量的相互合作制定框架。莫里森说，“这项条约将表明，我们两国致力于共同应对我们面临的共同战略安全挑战，并为建立一个安全和稳定的印太地区做出贡献，”莫里森在声明中说。

澳洲和日本还计划讨论在清洁能源、关键技术和材料方面强化政府和企业合作伙伴关系的机会。据莫里森指出，“我们的合作还包括扩大四国集团的议程，以及我们以技术为主导的方式减少碳排放。”

据岸田文雄周二表示，他在1月17日日本国会会议开始前将取消海外出访，以集中精力制定防疫措施。

据路透社说，中国外交部发言人汪文斌今天在中国外交部例行新闻发布会上就此安全合作条约议题提问回答表示，防务与安全合作条约“不应针对第三方或损害第三方的利益，” 汪文斌还说，我们始终认为国与国之间开展交流合作，应当有助于增进地区国家间的相互理解和信任，有助于维护地区的和平稳定。