率先以推特主题标签“#彭帅在哪里”的柯尔妮坦承无力再多做些什么

中国网球女将彭帅去年自爆与中国前国务院副总理张高丽不伦关系后“被消失”，引发外界关注，上月彭帅本人难得露面接受媒体采访，改口称自己没被人性侵，但质疑声浪依旧不断。对此，当初率先声援彭帅的法国网球女将柯尔妮（Alize Cornet）坦言，自己还是有点担心彭帅。但她也说，“我觉得我无力再做些什么了。”

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就彭帅称未遭性侵，法国网球女将柯尔妮称：还是担心彭帅。据中央社报道，中国网球选手彭帅指控高官性侵引发风波，随后改口称自己的发文被误解，法国网球女将柯尔妮星期二表示，她还是有点担心彭帅，希望更清楚了解这位前女双球后的情况。

彭帅去年11月2日在微博发文，指控国务院前副总理张高丽在长达数年的时间里强迫她发生性关系，此后彭帅一段时间没露面，让外界怀疑她已“被消失”，国际网坛和人权团体纷表关切。而世界女子职业网球协会（WTA）因担心彭帅的安危，暂停在中国的赛事，并表示彭帅公开露面未能解决或减轻有关她安全的疑虑。

但彭帅接着于上月表示，自己从未指控任何人性侵她，她在社群媒体上的贴文被误解了。

而张高丽从未对此事置评。

法国网球运动员柯尔妮（Alize Cornet）4日在WTA墨尔本夏季赛1站（Melbourne Summer Set 1）首轮败给日本好手大坂直美（Naomi Osaka），赛后柯尔妮说：“我还是有点担心她（彭帅）。”据柯尔妮说，“我得说这种情况还是让我感到不舒服，我不知道她怎么样了。”柯尔妮还说，“我真的不知道要再对这件事想些什么；我不知道哪边是事实，哪边是谎言。”

据中央社说，柯尔妮是率先以推特主题标签“#彭帅在哪里”（#WhereIsPengShuai）力挺彭帅的选手之一。包括大坂直美、小威廉丝（Serena Williams）、金恩夫人（Billie Jean King）等现役和退役球员都加入发声行列，要求证明彭帅安全。

柯尔妮说：“我真的很开心这些人跟进我的作法，事情转折真的出人意料，像是（WTA主席）赛门（Steve Simon）的反应，以及之后每件事，都非常、非常重大。”柯尔妮说，“我不确定（对彭帅来说）有没有改变什么，很难知道她的处境受到什么影响，情况不是非常清楚…我只是尽力往好处想，希望她人平安无事。我觉得我无力再做些什么了。”