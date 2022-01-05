王毅访厄立特里亚 明挺抵抗美国制裁

中国外长王毅今天开始非洲多国访问。第一站访问国是厄立特里亚。王毅今天分别会见厄立特里亚总统与外长。据法新社说，北京和阿斯马拉在中国外交部长访问这个极其封闭的非洲之角国家之际发表的联合声明中，中国周三表示反对美国对厄立特里亚进行制裁。

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据法新社说，周三，中国外交部长王毅与厄立特里亚总统伊萨亚斯-阿费沃基和厄立特里亚外长奥斯曼-萨利赫举行会谈。据两国的共同公报说，“双方同意维护全人类的和平、发展、公平、正义、民主和自由的共同价值观，反对以民主和人权为借口对其他国家的内部事务进行霸权主义干涉。”

两国声明还说："中方反对任何针对厄立特里亚的单边制裁。" 该公报还说：厄立特里亚方面重申坚持一个中国原则。

美国去年对厄立特里亚实施了制裁，因为其军队参与了北部邻国埃塞俄比亚的战争，厄立特里亚称美国的制裁是 "非法和不道德的"。

埃塞俄比亚和厄立特里亚部队被指控在提格雷地区进行大规模杀戮和强奸，该地区自2020年11月以来一直是埃塞俄比亚联邦政府和前地区当局的叛乱分子之间的冲突现场。华盛顿多次呼吁厄立特里亚撤回其部队。

11月，厄立特里亚加入了几十个非洲国家参与的的中国新丝绸之路倡议，中国一带一路倡议为非洲基础设施项目提供资金。

这是王毅非洲之行的第一站。王毅还将访问肯尼亚和科摩罗。

法新社说，王毅对非洲的访问是在美国国务卿安东尼-布林肯11月访问非洲大陆之后进行的，布林肯的访问的部分目的是对抗中国在非洲日益增长的影响力。令西方感到懊恼的是，中国已经加强了在非洲的参与。北京是非洲大陆最大的贸易伙伴，根据中国官方数据，2019年的直接贸易额超过2000亿美元。

但是，中国经常被指责利用其债权人的地位来获取外交和贸易方面的优惠，这引起了人们对许多非洲国家维持所欠债务能力的担忧。在去年11月在塞内加尔举行的非中峰会上，中国承诺帮助非洲国家克服新冠疫情的冲击和全球变暖的影响，同时避免 "将其意志强加于非洲"。