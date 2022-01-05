瑞媒：中国投资者从房地产转向奢侈手表

由于房地产业呈现鲜见的萧条状态，中国富豪纷纷将手头余钱拿来购买劳力士等奢华手表，以作为替代房产的保值手段。

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据瑞士新闻报道称，在中国经济增长放缓、中国国家主席习近平着力抑制房产投机的背景下，那些曾经热衷投资房地产的中国投资者正将注意力转向奢华手表，且认为后者拥有更佳的保值潜力。专家表示，尽管中国整体经济降温，但富人对高端钟表的热衷让2021年前10个月中国的瑞士手表进口量猛增40%。

多家高端手表经销商向英国《金融时报》表示，近几个月来，富人不再投资置业，而是将多余现金用来购买劳力士(Rolex)和百达翡丽(Patek Philippe)等奢侈手表，令手表生意也随之兴隆起来。

市场研究公司Daxue Consulting总部设在上海，其分析师Camille Gaujacq表示，房地产行业- 中国富裕阶层曾经的“首选投资”-现状萧条，这促使许多人转而去寻找其他可能的投资领域。

虽然消费需求受到经济衰退的影响，但奢侈手表却越来越受到富人青睐。英德知市场咨询(CSG Intage，总部位于香港) 2020年10月对1500名家庭年收入超过50万元人民币(约合7.17万瑞郎)的成年中国居民进行调查，结果发现，88%的受访者有意在未来12个月里保持或增加在奢侈手表方面的支出。这些手表的每块平均售价为7.67万元人民币。

上述研究报告的作者Simon Tye表示：“人们对高端手表市场的需求非常高涨。如果现在去劳力士店面，你会发现那里没有足够货源。”

对于许多富有买家来说，奢侈表不仅是彰显社会地位的途径，也是抵御通货膨胀的手段。

中国二手手表在线交易平台Watcheco的数据显示，近年来，众多顶级品牌的手表价格都显著攀升。比如劳力士潜航者型(Rolex Submariner)这类受欢迎的款式，当前价格可达到原价的5倍。