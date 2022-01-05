立中台危机：欧盟因分歧似乎无力应对中国的贸易胁迫

中国就立陶宛允许设立台湾代表处一事对欧盟经济施压，已经引发了欧盟内部的分歧，也令人再次质疑欧盟是否有能力保护其巨大市场免受中国压力影响。

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据华尔街日报今天报道说，欧盟似乎无力应对中国的贸易胁迫。据美国和欧洲官员称，中国最近几周实际上将立陶宛企业拒之门外，并开始向有立陶宛供应商的欧洲和美国公司施压，要求切断这种供应关系，否则可能遭遇抵制。

中国这些施压行动的起因是，去年11月份台政府在立陶宛首都以“台湾”名义设立代表处，北京称此举是一个“恶劣先例”并誓言反击。大多数台湾在海外的办事处都以“台北”名义开设。这些从未正式对外宣布的中国经济举措表明，虽然欧盟不断加大力度遏制中国经济行为对其市场的影响，但中国仍然有能力避开这些举措。欧盟成员国实行统一的贸易政策。

自2019年以来，欧盟宣布了一系列政策，旨在帮助欧洲企业与中国对手展开竞争、以及在中国市场赢得话语权。

然而，欧洲各国政府对中国向立陶宛施压的反应却很平淡。一些外交人员对这个波罗的海国家在台湾问题上挑战北京方面的决定持批评态度，对于中国国家主席习近平而言，这是一个政治问题。其他人则试图避免与中国的对峙升级。

美国官员谴责中国的施压策略时更为积极。

周二，立陶宛总统瑙塞达(Gitanas Nauseda)说，政府允许以台湾名义设立代表处是个错误。去年，作为美国在北大西洋公约组织(North Atlantic Treaty Organization, 简称﹕北约)的盟友，立陶宛也成为第一个退出17+1集团的国家；该集团是中国与一些国家建立政治和经济关系的论坛，主要是较小的欧洲国家。

瑙塞达向立陶宛一家电台表示：“我认为错误并非允许台湾开设代表处，而是错在其名称，这个名称没有与我协调。”他说：“现在我们必须应对后果，立陶宛已开始遭遇非常规措施，我们必须非常积极，并向欧盟发出非常明确的信号，表明这是一种攻击，是对一个欧盟国家的一种施压。”

立陶宛官员已在最高层面提出了这个问题，包括在去年12月举行的欧盟领导人峰会上。周二晚间，欧盟委员会(European Commission)主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)与立陶宛总理讨论了这一局势。冯德莱恩随后发表推文称，她已经向立陶宛提供了全力支持，“以解决目前与中国的贸易摩擦”。

到目前为止，欧盟调解的努力都未成功。欧盟已警告称，可能会将中国与立陶宛之间的争端提交给世界贸易组织(World Trade Organization, 简称WTO)解决，但该机构的任何行动可能都需要数年时间。

据该报道，中国的举措是对欧盟的现实检验。欧盟官员们曾充满信心，认为他们正在增加对中国的经济筹码。尽管中欧间日均贸易额达10亿欧元（约合11.3亿美元），而且欧洲在中国的投资规模庞大，但面对官员们承认的中国的胁迫，欧盟似乎无能为力。

然而，欧盟和立陶宛官员表示，欧盟一些较大成员国，包括与中国有着深厚经济关系的法国和德国，一直在努力避免与中国的紧张关系升级。上个月，德国新任总理朔尔茨(Olaf Scholz)在与习近平的首次通话中声称要加强德中经贸联系。

立陶宛外交人员说，一些欧洲国家政府的反应是，这是一个需要妥协的双边问题。

华尔街日报引述欧洲经济智库Bruegel的高级研究员Alicia García-Herrero警告说，如果欧盟现在不能发挥其作为中国主要出口市场的集体经济力量，北京方面可能会加大施压力度。她说，最终，如果欧盟不能保护规模较小的成员国，那么它在贸易政策方面的权威将被削弱。欧洲经济智库Bruegel的高级研究员Alicia García-Herrero说，“欧盟至少可以说，立陶宛的出口就是欧洲的出口，任何针对立陶宛出口的行动都是针对欧洲出口的行动，” García-Herrero说，“没有人说过这样的话。”