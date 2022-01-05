立陶宛外交部称欢迎台湾设代表处立场坚定不移

尽管立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）4日接受广播电台Ziniu Radijas访问时说：“我会认为不是开设台湾代表处有错，而是以台湾为名有错，这件事我没被咨询过。” 立陶宛外交部长发言人今天重申，立陶宛政府欢迎台湾设立“台湾代表处”，此一决定“坚定不移”。立陶宛有议员批评总统发表可悲讲话。有评论指立陶宛总统将内部分歧公布于台面，有损立陶宛国家利益。中国官方今天敦促立陶宛纠正错误。

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据中央社今天报道说，立陶宛外交部长发言人今天告诉中央社，立陶宛政府欢迎台湾设立“台湾代表处”，此一决定“坚定不移”。针对立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）的说法，以及外交部是否考虑变更台湾代表处名称，立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的发言人库列绪叶内（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）今天回复中央社询问称，此决定坚定不移。

据库列绪叶内表示，立陶宛政府期待与台湾发展商务、科学、技术与文化关系；立陶宛与台湾人民因共享价值观及奠基于创新的开放有活力社会而亲近，立陶宛政府期待双边人民有更多接触。她指出，支持民主与人权等普世价值是现任执政联盟订定协议的一部分，也是政府施政规划的重要内涵。

中国以“台湾代表处”获允设立为由，自去年夏天以来明显加大对立国的外交与经贸胁迫力道。不过，立陶宛在安全领域的重要盟友美国也相应强化对立陶宛的具体支持，并协调欧洲采取行动。

中央社说，瑙塞达与总理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）、甚至外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）传出关系紧张、沟通不良，并非最近才发生的事，但中国与台湾议题确实有“增添火花”的作用。瑙塞达与席莫尼特在2019年总统大选曾是竞争对手；席莫尼特虽未加入政党，但一向与蓝斯柏吉斯担任主席的“祖国联盟－基督教民主党”（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）亲近。

据自由时报报道，针对立陶宛总统瑙塞达4日在广播节目中表示以“台湾”为名让台湾开设代表处是个错误，强烈影响立陶宛与中国关系的说法，立陶宛籍的欧洲议会议员玛尔德科涅（Aušra Maldeikienė）在推特提出批评，怒呛瑙塞达是“可悲的总统”。

瑙塞达4日接受广播电台访问时提到，他不认为台湾开设代表处是个错误，而是这个“名字”没有与他协调过。瑙塞达认为，立陶宛和台湾都可以开设不具外交地位的代表处，但代表处的名称显然是关键，对立陶宛与中国的关系产生强烈影响，“现在我们必须处理后果”。

针对瑙塞达说法，欧洲议会议员玛尔德科涅在推特甚至爆粗口怒呛：“我们可悲的总统瑙塞达，在中国共产党骂我们是‘狗’之后，他建议立陶宛要向他们卑躬屈膝。老兄，你他X的在干什么。”

据中央社说，针对立陶宛总统瑙塞达说，立国让台湾以“台湾”名义开设驻立代表处是“错误”，中国外交部发言人汪文斌今天声称，认识到错误是正确的，但更重要的是采取行动，纠正“错误”。

中国外交部5日下午举行例行记者会，汪文斌在回答媒体提问时，作上述表示。据汪文斌称，认识到错误是正确的，但更重要的是采取行动，纠正“制造一中一台的错误行径”，回到“一个中国”原则上来。他声称，中立关系受挫的“是非曲直十分清楚”。为自己的“错误行为”开脱，无助于问题的解决，也无助于中立关系的改善。

汪文斌又说，中方“正告台湾当局，谋求台独分裂行径，必将以失败而告终”。

据中央社稍早报道说，立陶宛总统瑙塞达4日称，立陶宛外交部允许台湾以“台湾”名义开设驻立陶宛代表处是个“错误”。对于瑙塞达的意见，立陶宛外交部回应中央社提问表示，目前没有评论。

驻立陶宛代表黄钧耀则告诉中央社记者，未曾接获立国外交部“改名”要求；至于驻在国内部政治，台湾方面不便评论。

据立陶宛智库“东欧研究中心”（EESC）政策分析师、中国事务专家白瑞格（Raigirdas Boruta）接受中央社采访时说，立陶宛总理席莫尼特所领导内阁自2020年12月上任以来，与瑙塞达（前译诺赛达）即屡传关系紧张，近来瑙塞达更加强火力批评席莫尼特政府，但争执点仍多集中在内政。

白瑞格指出，尽管瑙塞达近期已数次公开强调在立陶宛对外事务决策及作为上鲜少获内阁征询意见，研判台湾代表处被迫改名的机率“非常低”。

据安全事务专家劳里纳维丘斯（Marius Laurinavi?ius）也认为台湾代表处不至于被迫改名。他向中央社分析，尽管瑙塞达与席莫尼特政府之间持续竞争，瑙塞达的台湾相关发言无疑挫伤立陶宛的国际立场；在立陶宛面临外部强大胁迫压力时，将对外事务的内部意见分歧搬上台面，显然有违总统在国际间捍卫国家利益的宪法义务。

劳里纳维丘斯指出，代表处改名并不会为立陶宛自中国换得任何长远利益，反倒会伤害与美国等重要盟友日益强健的关系。不过，中国议题目前在立陶宛十分敏感、容易激发舆论反应，不排除瑙塞达有意藉操作相关讨论提升自己的民意支持度。

据中央社说，根据立陶宛的政治制度，总统掌外交及国防大权。

在今天接受广播电台访问以前，瑙塞达曾表达外交部的对台及对中决策与作为欠缺深思熟虑、通盘考量，政府必须补偿企业界损失。不过，他也曾数次指出，北京不应反对台湾代表处设立，立陶宛依然遵循“一中政策”，与台湾发展经济、文化等关系是立陶宛的主权决定。

立陶宛总统的首席外交顾问斯卡伊斯洁利特（Asta Skaisgiryt?）则曾表示，台湾设立代表处并无问题，问题在细节，而外交部从未与瑙塞达充分研商台湾设处细节，直到问题发生。她最后一次作相关发言是去年12月，也就是立陶宛在中国市场遭遇强大非正式制裁时。

中国以“台湾代表处”获允设立为由，自去年夏天以来明显加大对立国的外交与经贸胁迫力道。不过，立陶宛在安全领域的重要盟友美国也相应强化对立陶宛的具体支持，并协调欧洲采取行动。

立陶宛国家广播电视（LRT）去年一项民意调查显示，支持政府对台、对中作为的民众约34%，没意见的约26%，不支持的则占4成。不过，数名专家曾向中央社分析，这样的结果主要应归因于立陶宛民众对台湾与中国议题的认知有限，特别是在外部恶意压力与内部政治竞逐多重交互作用的情况下，凝聚社会共识相对困难。

该报道说，立陶宛即将于2023年举行地方选举，并于2024年举行国会及总统大选。席莫尼特近日曾表示，有鉴于2023年起国内政治势必大受选举影响，2022年恐怕是现任执政联盟相对有条件专心施政的最后一年，政府有必要好好冲刺。立陶宛不少评论家也提醒，面对重大议题，行政首长屡次难以达成一致步调，恐非国家之福。