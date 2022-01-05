立陶宛总统称允许以台湾名称设处是个错误 台批中国卑劣施压

立陶宛总统诺赛达4日表示，政府允许台湾以「台湾」的名称在立陶宛设立代表处是个错误，影响了立陶宛和中国的关系。台湾外交部则在深夜回应说，台湾坚定支持立陶宛的决心不会改变，并谴责中国政府手段卑劣。

广告 继续浏览后续

诺塞达在接受立陶宛一家广播电台访问时说，他不是认为台湾开设代表处有错，但是这个代表处的名称并没有征询过他的意见。

诺塞达说，没有外交关系的立陶宛和台湾互设代表处，双方代表处的名称是个关键，这对立陶宛和中国的关系有非常强烈的影响，现在立陶宛得处理这个后果。

台湾驻立陶宛代表处是去年11月在立陶宛设立，北京指责立陶宛违反一个中国政策，宣布和立陶宛关系降为「代办级」，双方关系紧张。中国也向立陶宛的企业施压，中国海关不处理来自立陶宛的产品，其他欧盟国家产品里面，如果有使用立陶宛产制的零组件，也受到影响。

台湾外交部发言人欧江安深夜指出，立陶宛政府仅因同意以台湾为名设处，而遭受中国大陆全面性打压，影响其民间企业及整体国家发展和人民生计福祉。台湾坚定力挺立陶宛的决心不会改变。

台湾外交部说，针对中国政府以各项卑劣手段，对立陶宛进行政治压迫与经济杯葛，予以严正谴责。在立陶宛政府及人民亟需国际社会支持的关键时刻，台湾深信，民主团结的力量终将战胜专制独裁的霸凌。台湾外交部也呼吁，所有坚持民主自由体制、自由贸易与市场经济机制的全球理念相近国家共同支持立陶宛。

美国国务卿布林肯3日和北约组织会员国保加利亚等九个中欧东欧成员国外长通话。布林肯与九国外长强调，在中国对立陶宛政治施压、经济胁迫升级之际，他们声援立陶宛。

中国外交部发言人汪文斌则敦促美方不要为立陶宛错误言行辩解。他说，立陶宛公然制造一中一台，损害中国主权和领土完整。美方不仅一再为立陶宛一中一台的错误言行辩解帮腔，还以支持立陶宛为幌子，试图拉拢纵容台独势力的小圈子，这只能让国际社会质疑美方声称坚持一中政策的诚意，以及美方在台湾问题上的真实意图。