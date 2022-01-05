西安称清零快达标河南疫情却又起？

新冠病毒中国疫情仍有挑战，中共陕西省委书记刘国中订下疫情4日“社会面清零”的目标后，西安市当天确诊病例自3日的95例大幅降到35例，引起议论；但河南的疫情却在升高，4日就增加18例无症状感染者。

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据中央社今天报道说，据2日起在中国网络便盛传一份名为“2022年1月1日市疫情防控指挥部视频调度会议精神”的内部文件，指“刘国中同志强调，西安市疫情防控工作已进入全面决战时刻，元月4日必须实现‘社会面清零’的目标”。

由于西安一些出现确诊者的社区，居民被官方大量迁移到远处的隔离所，使“社会面清零”一词受到不少议论甚至质疑，还有人用毛笔写下“掩耳到零．元月四日书”的字样，在中国网络上被广为转发；部分网友认为，把有疑虑者都圈起来集中管理，没被圈起来的发病机率自然大减，最终就能“社会面清零”。

西安全市封城将在今天午夜12时届满14天，除远处隔离所之外的食品供应虽然渐趋稳定，但在严厉隔离措施下仍然传出孕妇遭医院拒收，当场在院外流产的憾事。

至于河南，自2021年12月31日洛阳出现4例本土无症状感染者后至今，河南已累计出现53个本土病例，其中确诊病例11例，无症状感染者42例，分布在6个地级市。

在河南，仅出现3例无症状感染者的禹州市却也宣布封城，使全市130万人口无法出门，也受到中国民众议论，看法两极。而管辖禹州市的许昌市及省会郑州市，4日分别出现8例及9例无症状感染者，全省疫情显著升高，引起关注。

中央社说，郑州市今天下令全市民众，必须分批在今明两天全面接受核酸检测。若拒不检测，手机健康码将一律标示为代表有疫情疑虑的“黄码”，并承担法律责任。