2021年全球航天统计 中国发射55次超越美俄排名第一

中国2021年航天发射纪录全球第一。图为中国航天科技集团旗下的长城公司成功发射“长征二号丙运载火箭”及上面级以“一箭双星”方式，将巴基斯坦遥感卫星一号和科学实验卫星，送入预定轨道

据中国“澎湃新闻”报导，总计2021年全球航天创下144次轨道级发射纪录，其中133次获得成功。中国2021全年航天发射次数达55次，位居世界第一；美国发射45次，排名第二；俄罗斯发射25次，排名第三。

广告 继续浏览后续

澎湃新闻引述科技网站Ars Technica报导，2021年全球航天共有144次发射，不包括伊朗两次未宣布的发射，2021年全球航天发射次数超过1967年的139次发射（122次成功）和1976年的131次发射（125次成功）。

此外据“Space Launch Report”统计，按火箭制造国家排名的数据显示，大陆去年完成55次航天发射，相当于平均6.6天就有一次发射。55次任务中有3次失利。中国航天科技集团有限公司去年完成48次发射，成功率100%，将上百颗（含搭载）航天器送入太空。

而美国去年发射45次，2次失利，一次是去年8月美国航天初创企业Astra的第三次入轨发射尝试失败，火箭到达50公里高度后坠海。另一次是去年9月美国萤火虫宇航公司“阿尔法”二级运载火箭首飞爆炸，在加州空中烧成火球。

在美国45次发射中，SpaceX贡献了31次。SpaceX去年打出全球第一发，全年发射31次猎鹰9号火箭，成功率100%，打破2020年创下的26次发射纪录。去年31次发射中，17次是专门部署“星链”卫星组网发射。

排名第三的俄罗斯发射了25枚运载火箭，与2019年的发射次数持平。25次发射中，遭遇2次失利。此外，欧洲和新西兰各发射6次，日本发射3次，印度发射2次，韩国和伊朗各发射一次但都失利。

2021年可谓中国太空行动密集的一年，除了成功发射天宫太空站首个舱段天和核心舱外，分别在去年6月与10月发射神舟十三号，载三名太空人入太空。