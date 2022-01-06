中国加强音乐产业反垄断 禁止签定独家版权协议

中国再度加强音乐领域的反垄断政策。据官方发布，中国国家版权局6日约谈了主要的唱片、词曲与数位音乐平台企业，要求在特殊情况外，不得签署独家版权协议。

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根据中国国家版权局的官方微博发布，6日在北京约谈了主要唱片公司、词曲版权公司和数位音乐平台等，要求数位音乐产业各方协力维护数位音乐版权秩序，构建数位音乐版权良好生态。

这份公告指出，相关音乐企业应採取符合“音乐传播规律”、“公平合理原则”和“国际惯例规则”的授权模式，应藉由保底金（最低金额保证）加实际使用量分润模式计算授权费用，“除了特殊情况之外，不得签署独家版权协定”。

此外，官方也要求业者建立符合市场需求的数位音乐版权运营模式，并且完善内部版权管理制度，维护音乐作品著作权人和相关权利人合法权益。若发生版权纠纷，应优先藉由协商、调解等方式解决。

中国官方对于音乐产业争取“独家版权”涉及垄断行为的监管从去年开始。

中国国家市场监管总局2020年1月起，对腾讯涉及“经营者集中”行为立案调查，并于7月24日对腾讯作出处罚，要求腾讯跟相关公司在30天内解除独家音乐版权、停止高额预付金等版权费用支付方式等。

腾讯于同年8月底宣布，和上游版权方的多数独家协议已按期解约；未按期解约的，则声明放弃相关独家授权权利，并指上游版权方可自行授权其他经营者，腾讯不追究相关责任。