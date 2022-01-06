中国官媒翻墙推特放007搞笑片讥笑英美 MI6老板幽默谢“免费广告”

在新华社在境外推特发表模仿007詹姆斯-邦德的视频嘲讽伦敦与华盛顿联盟后，英国情报部门负责人周四讽刺地感谢新华社的 "免费宣传"。

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据法新社今天报道说，英国对外情报部门（MI6）负责人理查德-摩尔（Richard Moore）的回应是在英国和中国在维吾尔人和政治接管香港的问题上关系紧张的情况下做出的。在一次罕见的公开讲话中，摩尔在去年11月底说，"适应一个受中国崛起影响的世界是他的部门的最高优先事项"。这位军情六处处长指责北京 "从世界各地收集数据"，并 "利用其影响力""将人们纳入其网中"。

作为反击，中国官方新闻机构新华社周二在Twitter（法新社注明推特在中国是被封锁的社交网络）上发布了一个模仿视频，题或为 "笑死人"，借用最新的007特工电影的名字。这段4.35分钟的英文片段显示，两名中国演员扮演军情六处的特工：一名身穿晚宴燕尾礼服、名为 "James Pond" 詹姆斯-邦德（"Pond "在英语中是 "池塘 "的意思）的男子和一名身穿西服的女同事。

在这段充满搞声并在一个城堡里拍摄的视频中，两人嘲笑西方对所谓中国威胁的批评。

但据理查德-摩尔反应说，"感谢你对007的兴趣（以及意想不到的免费宣传！）。"理查德-摩尔这位军情六处的老板还贴出了他11月演讲的链接，他在演讲中指责中国特工 "利用英国社会的开放性 "来 "增进他们的行动"。

在中国新华社的视频中，两名假冒的英国特工讨论了一份列出中国间谍技术的文件......然后意识到这些技术实际上是他们的美国盟友的技术。假詹姆斯-邦德继续谴责军情六处对北京的 "可悲的 "批评，但讥笑说这种策略是用来 "获取明年的大额预算 "的。而在与美国中情局的通话中，假特工 "0.07 "得知他的电话其实是被他的美国盟友所窃听。

新华社的假007詹姆斯-邦德如是总结说："成为美国的敌人是危险的。但作为美国的朋友更是致命的。"

法新社说，英国政府在2020年决定将中国设备制造商华为排除在5G网络之外，此前美国对北京的潜在间谍活动发出警告。