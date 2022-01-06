中国国务委员兼外交部长王毅1月6日访问肯尼亚发表讲话时透露，中国将任命一名非洲之角事务特使，以支持应对安全挑战的努力。他还表示，已建议该地区各国举行和谈。

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肯尼亚一直积极参与外交努力，以制止忠于提格雷人民解放阵线（TPLF）的武装与总理阿比·艾哈迈德（ Abiy Ahmed ）为首的埃塞俄比亚政府军之间2020年11 月爆发的内战。

王毅在与肯尼亚外长一同出席记者会时表示，非洲之角地理位置独特、发展潜力巨大，但近年来热点地区持续升温，地区冲突不断，时而爆发冲突对抗，这种现象再也不能持续下去了。为支持非洲之角实现长远和平繁荣，中国将任命外交部非洲之角事务特使，为这一目标提供必要支持。

中国在非洲之角的利益包括其在吉布提的大型海军基地。吉布提是一个扼守全球重要海上航道的小国，并向依赖吉布提港口通商的内陆国家埃塞俄比亚提供了大量贷款。

该地区同时受到南苏丹不稳定的威胁。中国在南苏丹有巨额石油投资。此外，索马裡伊斯兰激进武装势力频繁进入邻国肯尼亚，血腥袭击该国平民。中国在肯尼亚也有大笔投资。

在肯尼亚，王毅驳斥了关于中国政府通过向非洲国家提供大量贷款而使其陷入债务陷阱的说法，表示"中国没有让非洲陷入债务陷阱"，中国对非洲的大量贷款是"互惠互利的"，而不是一种获取外交和商业利益的策略。

到访肯尼亚之前，王毅访问了厄立特里亚。厄立特里亚与埃塞俄比亚北部的提格雷地区接壤。作为阿比·艾哈迈德政府的盟友、提格雷民族解放阵线的对敌，该国卷入冲突中 。

王毅在蒙巴萨港与肯尼亚外长举行的新闻发布会上说，非洲之角国家应将地区命运掌握在自己手中， "我们建议地区国家举行非洲之角和平会议"。

王毅对厄立特里亚、肯尼亚和科摩罗的访问在时间上紧接美国国务卿布林肯去年11月的非洲之行。布林肯出访的部分目的是为抵消中国在非洲大陆日益增长的影响。而美国非洲之角特使费尔特曼 (Jeffrey Feltman)亦将再度访问埃塞俄比亚，预定周四抵达亚的斯亚贝巴。

美国国务院表示，即将卸任的费尔特曼将再度尝试推动交战各方坐到谈判桌前来，结束武装冲突。

外界原本担忧叛乱分子会向亚的斯亚贝巴推进，但目前已退回其在提格雷的据点。政府方面表示，军方不会追剿他们。

在费尔特曼此次来访的不久前，美国鉴于埃塞俄比亚因战争导致的人权问题，正式取消给予该国的最惠国贸易待遇，激怒了这个长期盟友。

由于厄立特里亚涉入埃塞俄比亚冲突，华盛顿去年对厄立特裡亚实施制裁。相关冲突导致数千人丧生和人道主义严重危机。华盛顿要求阿斯马拉从埃塞俄比亚饱受战争蹂躏的提格雷撤军，两国军队均被控犯有强奸和屠杀平民罪行。

王毅周三在访问厄立特里亚时表示，反对单边制裁厄立特裡亚，反对他国"以民主和人权为借口"干涉别国事务。