中国许诺不会将非洲陷入债务泥淖

中国外交部长王毅今天抵达肯尼亚进行访问。王毅参观当地一个由中国资助的新码头基础设施工地，这是中国推行的一带一路计划中的一个项目。王毅说，中国不会将非洲推入债务困境。王毅宣布中国将任命一名非洲之角特使。法新社说，此一宣布恰逢美国非洲之角特使费尔特曼抵达今天抵达非洲访问。

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据法新社今天报道称，中国外交部长王毅周四在肯尼亚说，中国没有把非洲困在债务中。王毅当时正在非洲巡视一个由中国资助的基础设施项目。

在蒙巴萨，中国正在资助东非最大港口的一个新码头的建设，据王毅说，这些项目的贷款是 "互利 "的。王毅拒绝债务陷阱的批评。

王毅告诉记者：这是那些不希望看到非洲发展的人所创造的一种说法。王毅说，“如果有一个陷阱，那就是贫穷和不发达的陷阱。”

法新社说，王毅的访问紧随美国国务卿安东尼-布林肯11月对非洲大陆的访问之后，而布林肯访问的部分目的是对抗中国在非洲日益增长的影响力。

北京是非洲大陆最大的贸易伙伴，根据中国官方数据，2019年的直接贸易额超过2000亿美元。但是，中国经常被指责利用其债权人的地位来获取外交和贸易方面的优惠，这引起了人们对许多非洲国家维持所欠债务能力的担忧。

中国已经成为肯尼亚仅次于世界银行的第二大债权人，并为这个近年来债务水平爆炸性增长的国家的昂贵的基础设施项目提供资金。

在蒙巴萨，新码头的建设报告3.53亿美元的投资。

北京还资助了肯尼亚独立以来最昂贵的基础设施，一条50亿美元的火车线路。在2020年1月访问肯尼亚期间，王毅将这条线路描述为 "一带一路 "倡议的 "基准"，这是一项资助基础设施项目的中国倡议。

据经济和地缘政治分析家Alikhan Satchu对法新社说，肯尼亚正面临着高利率，以资助那些 "近期也不会产生回报 "的投资。

中国外长将与肯雅塔总统举行会谈，此前他在星期四上午与几位部长举行了会议，签署了贸易、卫生、安全和绿色技术转让领域的协议。

据肯尼亚外交部长雷切尔-奥马莫在会晤后说：这次访问是两国关系深化的证明。

据法新社说，中国将任命一名特使，专职推动与非洲地区联络合作。 据中国外长王毅宣布，将任命一名中国非洲之角特使，标志着中国愿意以外交方式参与这个受各种冲突困扰的地区。

据法新社说，王毅说，"我们将继续为该地区的和平与稳定发挥更大的作用，" 王毅是用普通话说的，由一名口译员翻译。

这一宣布恰逢美国非洲之角问题特使杰弗里-费尔特曼抵达，他预计将于周四抵达埃塞俄比亚，该国与肯尼亚相邻，一年多来一直受到联邦军队和提格雷叛军之间战争的冲击。

据美国国务院称，费尔特曼先生将在战事平息的背景下，再次尝试将交战各方带到谈判桌前。

周三在厄立特里亚，王毅表示，中国反对美国对这个极端封闭的国家进行制裁，反对 "以民主和人权为借口干涉其他国家的内政"。华盛顿去年对厄立特里亚实施了制裁，因为它参与了提格雷的冲突，冲突中平民遭屠杀，并发生大规模强奸。

据法新社说，在肯尼亚之后，王毅还将访问科摩罗群岛。