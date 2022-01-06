人权团体前往NBC电视办公室呼吁不要转播北京冬奥会

距离北京冬季奥运会开幕剩下一个月时间，美国各人权组织，前往全国广播公司（NBC）各地办公室，递交抗议信，呼吁该公司不要转播北京冬奥会。

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在经历了前一日的大雪后，参加华府NBC办公室门前抗议活动的人权人士，冒着摄氏零度的低温，拿着“我不会看”的标语，高喊“NBC支持人权”等口号。参加抗议的“我们是香港人”总监许颖婷表示，希望透过递交抗议信，能使NBC重新思考是否转播北京冬奥会，因为北京政权是正在进行种族灭绝的政权。即使NBC仍决定转播，也希望他们能在过程中关注中国人权问题。

许颖婷表示，签署抗议信有超过200个人权组织，包括香港、西藏、新疆维吾尔人在内的多个组织，

参与集会的港人组织“DC4HK”成员敖卓轩表示，NBC与奥委会签了多年的奥运会转播合约，我们希望NBC至少承认，中国存在恶劣的人权状况，但NBC并没有派代表出来接受我们的抗议信。

“声援维吾尔人”运动执行长阿巴斯（Rushan Abbas）表示，中国正在进行种族灭绝与现代奴役，利用维吾尔人进行强迫劳动。希望NBC能放弃转播，不要成为种族灭绝的帮凶。

在波士顿，有多个人权团体到当地NBC办公室外集会，要求取消转播北京冬奥会。现场消息指，保安代为收了请愿信，转送到办公室。

另据自由亚洲电台报道，近来，有旅美港人团体在美国西部的旧金山、伯克利、圣何塞、洛杉矶、丹佛等五座城市举行了名为“光复高速公路”的行动，活动参加者们将写有英文“不要北京种族灭绝冬奥会”（No Beijing Genocide Winter Olympic）、“终结中共”（End CCP）等字样的大型横幅，以及“光复香港，时代革命旗”、“香港独立旗”悬挂在高速公路人行天桥的围栏处，通过展示这些横幅和旗帜的方式表达抵制北京冬奥的理念。