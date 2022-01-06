北京空气质量称首次达到国家标准

在成千上万人准备到中国首都北京参加下个月的冬季奥运会之际，该市官员表示，自2013年制定相关目标以来，北京首次达到了所有国家空气质量标准，标志着中国大气污染治理迈入一个里程碑。但是，根据瑞士空气质量技术公司IQAir Group的年度空气质量报告提供的数据，北京目前的PM2.5浓度是世界卫生组织建议的平均水平的近七倍，比华盛顿特区和伦敦等城市2020年的水平高出约三到四倍。

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据华尔街日报今天报道说，冬奥会临近之际，北京空气质量首次达到国家标准。据北京市生态环境局副局长于建华周二在北京举行的新闻发布会上称，与2013年相比，2021年北京居民享受的空气质量优良天数比2013年多了将近4个月。于建华表示，被称为PM2.5的细颗粒物污染的平均浓度与一年前相比下降了13%，与2013年相比下降63%。

但是，根据瑞士空气质量技术公司IQAir Group的年度空气质量报告提供的数据，北京目前的PM2.5浓度是世界卫生组织建议的平均水平的近七倍，比华盛顿特区和伦敦等城市2020年的水平高出约三到四倍。报告称，印度首都德里的空气污染在全世界最严重。

北京市发布的说明北京净化空气进展的官方数字，与美国驻华大使馆记录的数据以及联合国环境规划署2019年的一份报告一致。

据中国官方媒体报道，还有一个月就将开幕的冬奥会是第一届所有场馆都使用清洁和可再生能源的奥运会。此次冬奥会将在北京和邻近的河北省张家口市举行。

中国中央政府已利用此次奥运会来展示环保成果。北京赢得2022年冬奥会主办权后，中国领导人习近平承诺要举办一届对生态环境友好的奥运会。

作为中国的首都，北京长期以来一直是中国环保工作的重点。在全国各省和地区中，北京是自2015年以来PM2.5水平改善最明显的城市之一。根据独立智库能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air, 简称CREA)对中国官方实时空气质量数据的分析，自2015年以来，北京空气中的细颗粒物减少了56%。

中国腹地的空气质量改善幅度较小，西南部的云南省和西北部的新疆地区有害细颗粒物只减少了约20%。这个降幅相对较低，原因是中央政府发出指令，鼓励高污染企业（比如铝铜生产商）以及大型工业项目的建设从中国人口较稠密的东部沿海向内陆转移。

能源与清洁空气研究中心(Centre for Research on Energy and Clean Air)高级分析师Lauri Myllyvirta说：“通过这种途径改善空气质量将变得越来越难，因为容易达成的目标早就已经达成了。”

华尔街日报说，在中国，任何额外的空气质量改善可能都需要政府加速推进从化石燃料转向可再生能源，同时更强调进一步推动经济电气化，例如从汽油车转向电动车。