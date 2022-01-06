台湾军队高雄演习城市巷战

台湾军方周四进行了一次涉及步兵和装甲车的城市战演习。法新社说此为北京可能的入侵做准备。北京认为台湾是叛乱省份，必要时可通过武力夺回。

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据法新社说，台湾军方今天周四进行的城市战军事演习，在模拟战斗中，两个排的台湾陆军部队从房屋或沙袋建筑的野战工事中相互射击，而坦克则在台湾高雄的一个军事基地的模拟城市的街道上飞驰。

据台湾步兵学校的教官基维-杨告诉法新社记者，未来任何保护台湾的战斗都将是一场城市战争。据步兵学校教官基维-杨指出，台湾的2300万人口中的大部分都生活在城市。据他所称，"中国军队的作战计划将是首先在沿海城市登陆入侵，然后战斗将转移到人口较多的居民区和商业区，再继续向山村推进。"

法新社说，台湾是中国国民党军队在1949年被共产党打败后逃离的地方，被北京视为一个反叛的省份，最终应与大陆统一，必要时可通过武力统一。

自2016年蔡英文当选台湾总统以来，中国一直在对台北施加军事压力。法新社说，蔡英文来自一个传统上赞成正式宣布独立的政党，但这是中国政府的一条红线。

中国空军在最近几个月增加了对台湾防空识别区（Adiz）的入侵。根据法新社的数据库，2021年总共有970架飞机进行了这种类型的入侵，而2020年只有380架。中国军队还进行了模拟入侵该岛的公开演习，在城市战演习中动员了数百名士兵和数十辆装甲车。

法新社说，然而，军事分析家指出，中国军队在对台湾发动地面入侵时将面临困难，这个岛屿地形多山，天气变化无常，适合登陆的海滩很少。