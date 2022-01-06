封城下西安又一孕妇流产 警察护送协调仍遭医院拒收

西安封城迄今，防疫乱象不断。一名怀胎8月孕妇日前遭医院拒诊而大出血流产后，又有一名孕妇5日发文指控，她上月29日在警察护送协调下，仍接连遭到医院拒收，最后为时已晚，失去了孩子。消息说，西安市卫健委主任刘顺智今天为上一次的怀胎8月孕妇遭医院拒诊而大出血流产事件公开鞠躬道歉，多名有关官员与医院人员称已遭到惩处。

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据中央社今天报道说，中国陕西省西安市有一名孕妇发文指控，她在警察护送协调下仍接连遭到医院拒收，最后抵达新长安妇产科医院时已晚，失去了孩子。

该报道引据陆媒上游新闻消息，西安网友“A有雨有晴天”5日在微博发文称，上月29日，因为多家医院拒绝接诊导致流产，目前已经做完清宫手术。据她指出，当天早上10时左右，怀有身孕的她发现自己见红，丈夫马上拨打120但却无法接通。随后，社区联系到碑林区公安民警将她送到陕西省人民医院，但医院表示，由于他们属于封控区，所以不接诊，建议他们到能康医院。

到了能康医院，他们得到的回复同样是不接诊，医院表示，他们的健康码是绿码，而该医院只接待红码和黄码。警察一直现场协调，但没有任何办法。

之后，“A有雨有晴天”的丈夫拨打了多家公立医院的电话，得到的回复都是“无法接诊”，警察也帮忙打电话联系，但一直没有下文。随后，警察去接小区另外一名孕妇，他们只能继续在能康医院门口等候。几个小时后，警察接了小区另一名孕妇到场，并找到能康医院院长协调，依然无果。无奈，警察只好建议先把他们送回小区，等联系好医院再来接他们入院。

“A有雨有晴天”称，下午3时左右，在医院门口上车回小区时，她又出现流血的症状。期间，驾车的警察也特别着急，快到小区门口的时候，警方联系到新长安妇产科医院，又立即拉他们过去。

她写道，抵达医院后，“我那会已经说不出来话，只感觉不停的流血，不停的流血，颤抖著说我在流血，眼泪止不住的淌，崩溃无助，门口的护士赶紧去拿了轮椅，做了核酸进去了医院，医生问我什么时候开始流血的，我说早上10点，（医生）说怎么过来的这么晚，而我已经一句话也说不出来了。”

“A有雨有晴天”随后在微博回复：“到医院已经晚了，孩子没了，第二天做了清宫手术。”她表示，自己是一名90后妈妈，今年28岁，很喜欢小孩。夫妻俩把孩子的名字都已经想好，但不幸的是发生了这样的事情。“我难过的是没有早点发微博引起重视，特别理解那个8个月的妈妈…”

“A有雨有晴天”随后受访时表示，失去孩子后，晚上一直没有睡好，头和眼睛都很痛。事后，社区工作人员及长安路派出所所长已经和她取得了联系，并且先后到家里看望她。该所长还称，已打电话给西安市卫健委反映情况，据了解已经开始追责。

据中央社说，西安封城迄今，防疫乱象不断。一名怀胎8月孕妇1日因为核酸证明过期4小时，一度被高新医院拒入逾2小时，她在医院外等候时大出血，才获院方接诊，最后不幸流产。当事人家属事后公开指控，引发广大民愤。