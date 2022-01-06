德国总理或不想抵制北京冬奥 德媒称疫情或可帮解套不出席

北京冬奥即将在2月4日登场，许多国家跟进美国宣布外交抵制。有德国媒体近日引述政坛人士消息指出，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）不想正式外交抵制北京冬奥，但同时也担心真的出席会引发美国不满。根据德国《每日镜报》称，导致欧洲疫情不断升温的Omicron变异株，有可能成为理由帮助肖尔茨解套不去北京冬奥会。

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根据自由时报今天引述德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel） 报道称，去年12月底，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）及内政部长费泽尔（Nancy Faeser）均宣布不会出席北京冬奥会，让外界认为德国政府正准备加入抵制行列，但这2位部长都说这是个人决定，不是外交抵制的政治决策。

眼看北京冬奥进入倒数，德国对于外交抵制的态度仍旧十分暧昧。德国《每日镜报》4日引述联邦政府消息人士指出，肖尔茨总理不想正式宣布外交抵制，不会发出任何政治人物不准去冬奥会的指示。而现时令不少国家新冠肺炎病毒疫情升温的Omicron变异株，或能意外帮助肖尔茨解决出席与否的棘手问题，意即肖尔茨可能会以疫情加剧为由不出席冬奥会，避免得罪任何一方。