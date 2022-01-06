检出禁药之后， 大陆暂停台湾2场活鱼养殖场报关

屏东县是石斑鱼养殖重镇，九成市场靠外销港澳和大陆

联合网报道：大陆海关总署近日对台湾活鱼发出检疫警示通报，并暂停受理两家台湾养殖场活鱼报关，将对台湾其他业者输大陆活鱼加强检验检疫。陆委会5日回应称，陆方已透过“两岸农产品检疫检验合作协议”平台通报我方，符合惯例。农委会渔业署表示，这两养殖场暂时移动管制，等待检验中，后续会介入辅导改善。

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新华网报导，大陆海关总署指出，近日厦门海关从台湾输大陆活石斑鱼中，检出禁用药“隐性孔雀石绿”和“隐性结晶紫”，为保障大陆消费者安全，根据大陆的“食品安全法”等相关规定，发布警示通报。通报还称，去年十二月卅日起暂停受理来自台湾王志义养殖场和戴兆钟养殖场的活鱼报关，对台湾其他养殖企业输大陆活鱼加强检验检疫。

陆委会昨指出，陆方已于去年十二月廿七日透过“两岸农产品检疫检验合作协议”平台通报我方防检局，请我方暂停检出禁用药物的养殖场输出大陆，并请我方展开调查及回复。

陆委会认为，陆方于通报我方后，于去年十二月卅日在其官网发布警示通报，尙符合一般防检疫的做法及惯例。

渔业署副署长林国平说，农委会防检局去年底接获通报后，就通知渔业署，渔业署也依照程序通知屏东县政府，由地方政府查核，而被点名的两养殖场暂时移动管制中，等待勘验结果，孔雀石绿以及结晶紫在台湾养殖也属禁药，不得使用。

农委会防检局副局长徐荣彬说，早期很多国家养殖业者会使用孔雀石绿，主要是养殖池用来杀死霉菌、细菌，但孔雀石绿是工业染料，虽然市面上仍可买到，但有致癌风险，后来国内养殖业禁用；至于结晶紫，也是染料的一种。

渔业署说，去年石斑鱼抽验孔雀绿等八十九项次动物用药共二九九件，均合格。目前运输至大陆的活鱼运搬船共六艘，只要取得防检局出具的“输出动物产品检疫证明书”及国贸局“原产地证明书”的石斑鱼业者均可供货给运搬船。