白宫印太事务协调官坎贝尔批习近平搞修正主义为己所用

白宫印太事务协调官坎贝尔6日表示，美方对台立场不变，与过去一致。美方支持台海两岸和平对话与往来，并致力于提高威吓力，以确保维持台海和平与稳定。他也批评习近平搞修正主义。

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中央社发自北京：坎贝尔（Kurt Campbell）今天出席华盛顿智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）与资深研究员米勒（Aaron David Miller）对谈时，被问到美国是否应该调整对台政策时首先重申，美国立场并未改变，与过去一致。

坎贝尔表示，美方致力于维持台海和平稳定，“我们确实有一个‘一个中国政策’，我们支持台海两岸和平对话与往来”，美方并致力于提高威吓力，以确保得以维持和平与稳定。美方也与区域伙伴交流意见，确保其他国家与美国一样致力于维护台海和平稳定。

坎贝尔强调，美方认为稳定、谨慎的战略沟通是美方向所有相关方明确传递观点的重要因素。美方认为数十年来持续执行的政策连续性，符合所有相关方的最佳利益，美方也试图将这些目标与价值观传递给所有相关方。

谈到中国，坎贝尔表示，中国近些年来，特别是在中国国家主席习近平的领导之下，採取修正主义作法，企图改变体系为其所用，中国对澳洲採取经济制裁、在南海与台海採取更独断性的军事行动、在中印边境的军事对峙、战狼式外交、在欧洲採取的更具侵略性作为等，都证明中国在挑战现有体系。

坎贝尔指出，随著中国在区域的影响力日增，美国需要扩大在印太地区的经济、商业参与和贸易框架下发挥作用，“这是美国需要加强的领域”，这不只是传统贸易，还包括数位参与与技术标准制定。

他指出，美国不仅在外交、军事与全面战略上深入接触，美方对商业互动与印太地区投资採取开放、积极与乐观态度。