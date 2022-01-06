自杀成为中国15～34岁人群死亡的首要原因

儿童、青少年自杀、自残事件频频发生，心理健康问题越来越成为社会关注。中国首都师范大学教育学副教授、心理学博士李文道先生认为：自新冠肺炎疫情以来，青少年自杀的事件接二连三，受到社会的广泛关注。北大医疗脑健康儿童发展中心发布的数据显示，中国大陆每年有约10万青少年死于自杀，平均每分钟就有2人自杀死亡， 8人自杀未遂。自杀已经成为中国大陆15～34岁人群死亡的首要原因。

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其实，自杀现象只是儿童、青少年心理健康问题的冰山一角，在自杀现象的背后是发生率更高的各种心理疾病。

据《中国青年发展报告》显示，中国17岁以下儿童、青少年中，约3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。世界卫生组织预测，到2030年，全球儿童、青少年心理障碍还会增长50%，将成为致病、致残、致死的主要原因之一。

那麽儿童、青少年心理健康问题如此严重，会对社会造成哪些危害？

李文道先生认为，心理健康的孩子是未来社会的财富，是社会稳定的正能量，能提升国民的总体幸福感；而心理不健康的人不但在创造物质财富上受到限制，而且会耗费大量社会财富，降低国民的总体幸福感。心理健康问题已经让社会付出了沉重的代价。

以抑郁症为例，有统计显示，抑郁症造成的经济负担为每年622亿元人民币，其中直接经济负担为每年141亿元人民币，间接经济负担为每年481亿元人民币；抑郁症的治疗代价约占中国卫生总支出的3%。

李文道先生说：原因是多方面的，我认为以下三大症结值得家长们反思：

第一个症结是忽视心理健康的重要价值。不可否认，家长普遍对孩子的心理健康关注不够。早在1946年，世界卫生组织（WHO）在《世界卫生组织宣言》中就明确指出：“健康不仅是没有疾病和虚弱现象，而且是一种个体在生理、心理、社会上完全安好的状态。”虽然身处现代社会，但很多家长还坚持传统的健康观念，把健康狭隘地理解为生理健康，忽视了心理健康的重要价值。

有的家长对心理健康的认识有误解，如心理不健康就是心理变态，有意无意地歧视心理健康有问题的人，导致他们不愿求助而延误矫治，最终付出更高的健康和社会成本。

还有家长认为，有心理健康问题的人往往是成年人，小孩子心情不好不足为虑。殊不知心理健康问题的发生年龄正逐年下移，严重威胁中小学生的身心健康。

第二个症结是应试教育。毋庸讳言，应试教育严重压缩了儿童、青少年身心健康发展的时间和空间，本应立德树人的教育被异化为工具属性的应试，儿童、青少年的主体地位被忽视，心理健康更容易被忽视。