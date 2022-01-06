西安咸阳国际机场暂停国际客运航线 原因不明

自1月5日起，西安咸阳机场国际客运航线暂停营运，原因不明，何时恢复营运也不清楚

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据新华社官方微博1月6日上午消息，经中国民用航空局批准，西安咸阳国际机场自1月5日起暂停国际客运航线营运，恢复时间另行通知。但报导并未说明是什么原因造成西安咸阳机场暂停国际航线。

1月4日，货运物流供应链新闻网站The Loadstar报导，西安咸阳国际机场是中国第九大货运机场，现在却面对大量航班取消带来的问题。

自去年年底陕西西安的新冠疫情再次升温以来，当地祭出极端的封城措施，切断城市大部分的运输，包括航班。西安咸阳国际机场在2021年12月23日宣布取消全部国内航班；如今当地再加强航班管制，暂停国际客运航线营运。

此消息释出后，引起大陆网民讨论。有网民表示，因应返乡潮将到，是否应考虑适时地先恢复西安咸阳国际机场国内航班；也有网民表示，国际客运航线怎么到现在才喊停，未跟着国内航班一起停。

The Loadstar的报导表示，2021年12月最后一周，上海、北京和深圳等数个主要枢纽机场取消数百个航班。接下来的8周，可预期中国将再面对航班、货运与防疫上的拉扯，不只是“清零政策”下的严格封锁措施，还有即将到来的中国传统新年假期，以及2月4日举办的北京冬奥。