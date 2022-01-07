中共罕见对西安孕妇致歉

中国官方最新疫情通报显示，河南疫情正在迅速扩大，直逼西安。河南多地已经采取紧急措施，阻断交通，限制民众外出，封闭社区、城区，展开全员核酸检测，当地气氛骤然紧张。

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据中国国家卫健委1月7日通报，周四全国新增确诊病例174例，境外输入58例，本土感染116例，其中陕西57例，全部发生在西安，河南56例，主要分布在许昌（28例）、郑州（26例）、洛阳（1例子）、固始（1例）。

在过去的一周里，河南多地病毒感染人数直线上升，郑州市、许昌市、周口市、信阳市、商丘市等相继出现疫情，截至周四午夜，累计确诊病例达150例。

许昌市下辖的禹州市最先爆发疫情，当地政府对禹州采取了封城措施。固始县则因一个病例而封城。当地疫情防控工作指挥部要求全县民众“不信谣、不传谣、不造谣，少流动、不聚集”“共筑疫情防控的全民防线”。

据中国央视报道，周四许昌增加的27例病例全部集中在禹州市。截至到周五12时，禹州总共报告确诊病例82例。

许昌市政府已经下令对中心城区机动车实行管控，禁止汽车、三轮摩托车和三轮、四轮电动车上路行驶。许昌许多小区都已经禁止出入。周四和周五，许昌四百多万居民在寒冷的天气中排队接受核酸检测。

中国媒体称，西安和河南的新增病例都属于德尔塔变异毒株，最新的新冠病毒变异毒株奥密克戎病例只有零星几例。尽管如此，西安当局和河南当局依然按照习近平亲自制定的严厉抗疫方式，对出现疫情的地方实施封城。

封城对民众和经济造成的次级伤害已引起中国公众和国际社会的高度关注。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰周四对西安一孕妇和一心脏病患者遭到医院拒收而流产和死亡的事件做出回应。她要求各医疗机构“决不能够以任何借口将患者一拒了之”。

孙春兰说，对危重病人，不论有没有核酸检测证明，都要第一时间收治。

这应该是中共领导人对封城期间发生的非常普遍的民众求医被拒事件首次做出正面回应。在去年年初武汉封城期间，市民因感染病毒而无法得到医治最后导致家庭满门死亡，因病需要治疗而求医无门的例子比比皆是，但中共各级领导对此始终保持缄默。当时也曾在武汉视察的孙春兰并没有对此类问题公开做出任何指示，进行纠正。

据新华社报道，孙春兰在周四上午的一次会议上表示，（西安）发生这样的问题“十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不严不实的问题，教训深刻”。