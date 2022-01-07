中国为防疫不惜再封城 全球供应链剉咧等

中国为对抗新一波新冠疫情，已在若干大城市实施封城。在处理器大厂三星和美光表示，它们在当地工厂因此受到影响后，令人担忧全球产业恐怕将出现更多断链情况。

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美联社报导，这使得外界对于新冠Omicron变异株可能为全球经济带来的衝击，更加感到不安。分析师警告，越南、泰国和其他对全球制造链来说重要的国家，可能也会祭出防疫措施，造成产品出货延迟。

野村（Nomura）经济学家7日发布报告指出：“中国封城已开始造成生产中断。”

中国经济原本已因与疫情无关的压力而正在降温，压力来自官方努力迫使当地地产开发商和其他企业降低已大增的债务水准，但此举债规模却是中国过去20年经济蓬勃发展的动力来源。

中国最新一波封城中，最大城市是位在西部拥有1300万人口的西安。它对制造业的重要性，虽然比不上2020年最先爆发疫情而封城的武汉；但西安有的工厂，却是负责生产智慧手机用晶片、汽车零件及其他产品，供应对象遍及全球和中国品牌。

韩国的三星（Samsung）和美国的美光（Micron）在西安受封城影响的工厂，是生产智慧手机、个人电脑（PC）和伺服器所需DRAM及NAND记忆体晶片。两企业皆表示会仰赖他处工厂来弥补减产，尽可能缩小衝击；但美光已表明，部分出货恐怕会延迟。

根据惠誉国际信用评等公司（Fitch Ratings）驻首尔分析师雪莉‧张（Shelley Jang）的说法，三星的NAND晶片42%在西安厂生产，而西安生产的NAND占全球供应的15%。全球使用的NAND晶片1/3由三星制造。

雪莉‧张在一封电子邮件中表示，西安封城时期若进一步延长，将对NAND快闪记忆体供应带来负面影响。目前情况为产品供应增添更多不确定性。

中国当局也已将上海南方的宁波市部分地区封城，而宁波是全球最繁忙港口之一。这正使得货运处理速度更慢，并可能造成本已高涨的海运费用进一步攀升。

此外，中国中部河南省有120万人口的禹州市，已自6日开始封城。隔邻的山西省，在永济市的一座火车站发现病毒踪迹后，这座城市也禁止进入并展开大规模採检。

中国共产党对新冠采取的“清零策略”，严格控制民众旅行和企业活动，使得当地新增病例一直维持相对低落。中国当局7日通报，境内新增174例确诊，其中57例在西安，56例在河南省。

相较于美国和其他国家努力让防疫管制措施尽可能对经济衝击最小，中国对新冠采取的零容忍策略，却正让国家经济付出重大成本。