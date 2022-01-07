中国疫苗接种率83% 钟南山称理论上已达群体免疫

中国工程院院士钟南山昨天在广州表示，一定比例的人口充分注射疫苗后能够达到群体免疫的目的，基于中国的新冠肺炎病毒疫苗注射率目前已逾83%，理论上已经实现了一定程度的群体免疫。

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疫苗接种率83%，钟南山对此说，中国理论上已达群体免疫。据中央社今天引述中国官方媒体说，钟南山6日在广东省广州市出席“致敬战疫的青春”首届钟南山青年科技创新奖主题分享会，并于会后受访时作了上述表示。

据钟南山指出，疫苗充分地注射到一定比例的人口能达到群体免疫的目的，基于目前中国的疫苗注射率已超过83%，根据评估，中国理论上已实现一定程度的群体免疫。他并呼吁民众接种疫苗加强针。

对于新出现的新冠肺炎病毒变异毒株IHU，钟南山说，IHU的变异位点比Omicron多，理论来说，IHU对疫苗的免疫逃逸能力以及对一些抗体的抵抗力可能会强一些，但目前不需过度去解读IHU。

据该报道，钟南山在会中表示，中国目前是全球新冠病毒死亡率最低的国家，患病率为10万分之9.4，死亡率为10万分之0.4。

根据官方报告，截至1月6日，中国完成疫苗全程接种的人口达12.13亿人，注射率达86%；完成疫苗加强针接种3.31亿人，注射率达23.5%。