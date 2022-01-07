从武汉到西安疫情下现形 港媒发文批中共政坛隐藏多少无能官员

陕西西安近来的疫情备受关注，但更引人注意的是封城以来的种种乱象，包括孕妇因核酸证明过期被拒诊而流产；有港媒说，西安显然正以一种尴尬的方式暴露了隐藏在地方官员中的“无能者”。

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据中央社今天引述报道，疫情下现形 港媒问中共政坛隐藏多少无能官员？陕西西安近来的疫情备受关注，但更引人注意的是封城以来的种种乱象，包括孕妇因核酸证明过期被拒诊而流产；有港媒说，西安显然正以一种尴尬的方式暴露了隐藏在地方官员中的“无能者”。

西安市于去年12月9日出现新一波新冠肺炎病毒本土疫情，由于传播链不明，当地随后于23日开始封城。香港01今天刊发题为“从武汉到西安 中共政坛隐藏着多少无能官员？”文章，其中点出西安封城以来各种弊病。

该文章说，从两年前湖北武汉爆发疫情至今，中国各地都遇过或大或小的疫情困扰，舆论普遍认为地方政府应有足够经验和预案准备，但从西安近期表现来看，事实并非如此。

首先是西安“一码通”一个月内两度崩溃。第一次是去年12月20日，由于当天是执行“需持48小时内核酸阴性报告上班”新规的首日，一码通崩溃导致许多人无法搭地铁、进不了公司，当地一家企业为此“让员工发誓已做核酸检测才能进门”的短片在网上疯传，“中国人不骗中国人”等网络梗也成为评论焦点。

随后西安一码通于4日上午再次崩溃。工作人员回应说，崩溃原因是“访问量太大”“与1月4日该市紧急实施的第七次全民核酸检测有关”。但事实上，中国各地并非只有西安做过全民核酸检测，不少城市的检测规模更大于西安，却未出现系统崩溃。文章说，西安一码通的问题不仅是系统设计未能做好提前预判和扩容，也包括相关人员在出现情况后能否快速因应、迅速修复的问题。

其次，文章批评西安的“流调是一笔糊涂帐”。西安本轮疫情源头据指为去年12月4日从巴基斯坦飞往西安的入境航班，第一起本土确诊病例报告日期为12月9日，但病毒如何传入西安市区并引发大规模社区感染以及疫情传播链如何形成等问题，至今未梳理清晰。文章说，西安是个千万人口大城市，至少需要千名的专业流调员，但这次疫情爆发后，西安从各医院临时抽调的流调人数只有300人，导致无法全员启动在全市寻找可能的暴露点，这是本次疫情失控的关键因素。

此外，西安的紧急应变与组织协调混乱，这次疫情封城前，超市和市场出现恐慌性抢购；封城后，当地基本生活物资供应跟不上，不少网民反映陷入“蛋尽粮绝”的地步。西安官方上月底承认，确实出现物流企业员工因封控无法上班，以致影响生活物资供应。

报道称，更引人非议的是期间出现孕妇因核酸证明过期而被医院拒诊，导致8个月胎儿流产，以及“中风险地区”没有医院接诊心脏病患等极端例子。

让人诟病的不仅于此，文章说，在西安疫情引发的舆论走向与武汉疫情时相似的轨迹时，地方管理机构再次亮出“删帖”蠢招，无疑进一步加重地方政府的公信力危机。

该文章说，中共当局自2013年18届三中全会提出“国家治理体系和治理能力现代化”以来已8年余，若说两年前武汉的各种乱象是因为对病毒的不了解、地方官员防控经验不足，如今在已有足够前车之鉴的情况下，目前的西安显然是以更加尴尬的方式暴露了隐藏在地方官员中的“无能者”。