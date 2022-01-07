江雪“长安十日”遭删3小时 宋汶洮写“西安百姓的悲哀”被撤职

中国独立媒体人江雪4日发表纪录西安封城的“长安十日”一文后，声名大噪，但也在中国舆论场陷入争议。下午4时，“长安十日”一度遭微信以“内容违规”为由删除，但3小时后又告复活。许多大陆网友讶异这篇批评官僚主义的文章迄今仍存活。而中国侨联基层建设部组织处副处长宋汶洮因发表“西安百姓的悲哀”一文后遭举报，被认定为“不实谣言”，6日已遭免职。

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据中央社今天报道称，江雪4日发表“长安十日”后，被誉为是西安版“方方日记”，同样引发国际关注与热烈转传，但也在中国舆论场掀起激烈的正反议论。许多大陆网友讶异这篇批评官僚主义的文章迄今仍存活。

不过7日下午4时，江雪透过微信公众号“默存格物”发表的“长安十日”，因遭到举报被删除。页面显示“此内容因违规无法查看，由用户投诉并经平台审核，涉嫌违反相关法律法规和政策…”网络截图显示，江雪随后在朋友圈发文宣布“长安十日”被删除的消息，并表示她上午已得知友人默存因此被禁言两周。

该报道说，江雪还笑称，她现在关心胡编（环球时报前总编辑胡锡进）的评论会不会也被删除。

“长安十日”爆红引发正反争论后，胡锡进5日发表评论，主张无论大多数人喜欢不喜欢，都应该允许“长安十日”这样的表达。“我认为这是我们社会对待批评应有的开放和包容。我相信，几乎没有人希望中国互联网上只有一种声音，包括江雪大部分最激烈的批评者们。”胡锡进还写道：“我个人也希望她平安，就像方方一直是平安的一样。”

在中国社群网络涉及违法违规被删除的文章，绝少能复活。但过了晚上7时，被删除3小时的“长安十日”，突然被重新上架，死而复生。对此，江雪在朋友圈发文笑称，这么跌宕起伏，她的小心脏受不了，反问“这是抽什么风阿？”

中央社说，“抽风”是中国网络常用词，形容网上言论、文章不明原因遭到删除或屏蔽。

中国独立记者江雪撰写“长安十日”后暂时平安，但中国侨联基层建设部组织处副处长宋汶洮因发表“西安百姓的悲哀”一文后遭举报，被认定为“不实谣言”，6日已遭免职。

据中央社今天综合中国媒体及网络讯息，以“清风明月楼”为微信公众号名，标榜“中国古代文学硕士”的宋汶洮，2日公开发表题为“西安百姓的悲哀：为什么有人不惜违法、冒死也要逃离西安”的文章，内容以中国网络讯息及媒体报导为主，提到西安封城至今出现的种种现象。

根据网络讯息，宋汶洮的文章至少提到“没有人性的西安”、“西安粗暴关停医疗体系”、“普通社区居民没菜吃”、“西安隔离费用至少5000元”、“西安比任何城市都更严格地禁止市民自力救济”、“西安人民现在担心的不是染病而死，而是在没有碰到疫情之前就已病死、饿死了”等内容。

宋汶洮的文章遭举报后，陕西省网络举报中心称，这篇文章的指涉内容主要来自网络，但却在“未经核实的情况下传播”，是集纳网络传闻讯息、“传播严重不实谣言、漠视全民抗疫努力”，相关表述“与事实严重不符”。受理的相关举报属于“有效举报”。

据中华全国归国华侨联合会（中国侨联）官网6日通报，基于上述事实，经过研究，免去宋汶洮的基层建设部组织处副处长职务。中央社说，中国侨联被归纳为归侨及眷属组织，形式为“全国性人民团体”，实际上具有官方色彩。