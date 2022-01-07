立陶宛外长澄清：设立台湾代表处与总统充分协调 为避免中国报复 立陶宛禁止国有铁路公司与中资西班牙企业签约

立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯说，在台湾驻维尔纽斯代表处成立前，他与立陶宛总统瑙塞达协调了“所有步骤”。该言论反驳了瑙塞达日前说代表处名字没与他协调过的说法。媒体聚焦该国总统的不同立场讲话，凸显立陶宛内政不同党派选举利益争议。另外，立陶宛为避免遭到中国制裁，禁止国有铁路公司与一家卖给了中国的西班牙企业签约。

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立陶宛外长兰茨贝尔吉斯澄清说，设立台代表处与总统协调过。据新加坡联合早报今天引述立陶宛国家广播电视台（LRT）报道称，兰茨贝尔吉斯于当地时间周三（5日）被记者问及外交部是否与总统协调过台湾代表处名字。他回应时说，不仅是代表处开设前与总统讨论了所有相关事宜，所有的步骤都经过积极协调。

该报道说，兰茨贝尔吉斯的上述言论是对该国总统瑙塞达早前针对台湾代表处言论的回应。瑙塞达于当地时间4日接受当地电台访问时说，让台湾以“台湾”名义设代表处是一个错误，有关代表处名称一事当初没与他协调。

该报道称，中国外交部发言人汪文斌前天在例行记者会上回应瑙塞达4日的言论时说，认识到错误是正确的一步，但更重要的是采取行动，纠正制造“一中一台”的错误行径，回到一个中国原则的轨道上来。

联合早报说，瑙塞达昨天（6日）在推特发文称，立陶宛是一个独立的民主国家，有权与世界其他国家和地区发展关系，并一向支持促进经济联系，以及在立陶宛和台北设立非外交贸易办事处。在立陶宛允许台湾以“台湾”名义在立陶宛设立代表处后，北京猛批此举是制造“一中一台”，并于三天后宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，在经济上持续对立陶宛施压。瑙塞达认为，台湾代表处的名字对立陶宛与北京的关系有很大影响。

据路透社稍早报道，立陶宛总理发言人对BNS新闻表示，立陶宛政府周三以“国家安全利益”为由，命令国有铁路公司不得与一家中资拥有的西班牙桥梁建造商签订合同。

国有铁路公司去年表示，已要求政府对相关合同进行审查，此前在西班牙注册的Puentes y Calzadas Infraestructuras以6250万欧元(5520万美元)的最低报价赢得了一项桥梁建设招标。

路透社说，在公司官网上，Puentes y Calzadas Infraestructuras将中国路桥工程有限公司列为母公司。立陶宛铁路公司称，“与中国的联系”是这项合同面临的风险之一。