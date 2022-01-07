西安封城：西安作协主席批女子隔离哭求卫生棉矫情 网上斥其无同理心

兼任陕西省作家协会副主席的西安市作家协会主席吴克敬日前发表题为“扎在长发上的橡胶手套”文章，赞美在西安疫情中两位抗疫女性，但批评一名女子，向防疫人员哭诉没有卫生棉。吴克敬批评这名女子，“你自己有没有卫生巾（棉），什么时候用卫生巾，自己一点都不清楚吗？而在紧要的时刻，还要苛责别人不能上门给你送！这就你的不对了”。对吴克敬的此番话，中国网友斥责他没同理心。

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据中央社今天引述消息报道称，西安封城迄今，防疫乱象不断。西安市作家协会主席吴克敬5日发文，批评一名女子隔离期间向防疫人员哭诉没有卫生棉，是“矫情”及“小姐做派”。众多网友斥责他不尊重女性，没有同理心。

据吴克敬的发文说，“疫情当前，什么矫情，什么小姐做派，是没有用的，别人才不会惯着你，任由你大喊大叫”。他并表示，“而有些人，同样也是女人，却让人想要诟病了呢”。

据中国官方媒体说，日前网上有一则影片，是一名女子在西安酒店进行集中隔离，因月经提前来而没有卫生棉，多次拨打热线、报警及求助隔离点等求助电话未果，情绪崩溃下向工作人员哭着求助。报道表示，吴克敬的言论遭众多网民批评，指他不尊重女性。有网友称吴克敬“落后的、顽固的、自以为是的”形象跃然纸上；另有网友批评他“一点同理心都没有，女生来大姨妈（月经）没有卫生巾用，还指望她保持良好心理状态心平气和”；更有网友称，“他是没有体会过月经之痛，固化女性”。

据澎湃新闻6日说，发布吴克敬这篇文章的微信公众帐号，已将该文删除。吴克敬6日回应澎湃新闻称，有关注网络上的舆论，文章是想希望大家不要抱怨，也不矫情，他没有不尊重女性。据该报，1954年生出生的吴克敬，是陕西扶风人，毕业于西北大学中文系硕士学位。他的中篇小说“手铐上的蓝花花”曾获第五届鲁迅文学奖。

中央社说，西安因疫情封城引发民怨，民众买菜难，看病难，还发生怀孕8个月孕妇，被高新医院拒收，在医院门外等候2小时导致流产的事件，多名有关官员与医院人员已遭到惩处。