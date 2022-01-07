重庆一家街道办事处食堂或因漏气引爆致垮塌

中国重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生垮塌，疑似食堂燃气泄露引发爆炸与火灾，初步统计有20余人被困。消息报告已经救出9人，抢救行动正在组织扩大。

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据路透社今天报道称，中国重庆一家单位食堂发生垮塌疑似燃气泄露燃爆，被困20余人中已救出九人。

根据官方的中国央视新闻周五消息，今日12点10分，重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生垮塌，疑似食堂燃气泄露燃爆，初步统计有20余人被困。根据中国消防的最新发布，消防救援队伍已救出九人，救援工作仍在紧张进行中。

目前事故原因、被困人数正在核查中；应急管理部派工作组赴现场。事故发生后，当地消防救援队伍立即调派两个重型救援队、一个轻型救援队，共260人、50车赶赴现场救援。应急管理部调派矿山救护队、工程抢险队，共60人、20台起重挖掘装备赶赴现场增援。

法新社说，根据中国媒体在社交网络上发布的第一批照片显示，消防员身着橙色服装，站在倒塌的墙体部分，并得到起重机的帮助。

其他视频显示，在一堆废墟上有厚厚的灰色烟云，当地正在疏散人群。

据中国中央电视台说，数量不详的受伤人员已被送往医院。