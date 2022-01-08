一带一路关键 中国密切关注哈萨克动乱

中亚国家哈萨克爆发大规模动乱，由于哈萨克紧临新疆，中国担心产生连带效应因此格外关注，担心爆发“颜色革命”。在中国推行“一带一路”过程中，哈萨克也扮演举足轻重角色

广告 继续浏览后续

香港《南华早报》（South China Morning Post）报导，哈萨克坐落于中国的西北方，是世界上最大的内陆国家，富含石油与矿物资源。

由于哈萨克夹在中国与欧洲之间，因此在北京的“一带一路”计划扮演重要连结角色。中国国家主席习近平2013年到哈萨克进行国事访问，首次提出“丝绸之路经济带”。

根据中国驻哈萨克大使馆的资料，2005至2020年间，中国在哈萨克的投资金额高达192亿美元；约有56个中国出资、总值近245亿美元的计划，预计在2023年之前完工。

2013年，习近平与时任哈萨克总统纳扎尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）达成价值300亿美元的贸易协议，当中包括哈萨克以50亿美元价格，将卡什干（Kashagan）油田的8.33%股份卖给国有中国石油天然气集团（中石油）。

其他基础建设计划涵盖太阳能板工厂、物流园区与风电项目。中国-中亚天然气管线（China-Central Asia Gas Pipeline）于2009年开始运作，从土库曼与乌兹别克出发，行经哈萨克南部，终点是中国西北新疆维吾尔自治区的霍尔果斯市（Khorgas）。

根据中国海关数据，2021年1月至11月，中国从哈萨克进口402万吨天然气。

受惠于“一带一路”带动的投资，位于中哈边境附近的陆路口岸霍尔果斯口岸（Khorgos Gateway）变身为高科技物流中心及工业园区，吸引中国资金流入。

中国是哈萨克第2大贸易伙伴国，也是最大出口目的国。根据中国海关的资料，在2021年的前11个月，双边贸易额达到229.4亿美元，较前一年成长14.7%。

在这段期间，中国对哈萨克出口额为125.9亿美元，自哈萨克进口额也有103.5亿美元。

“一带一路”提出后，中哈贸易更加繁盛，也未受新冠疫情影响。

根据中国国家铁路集团的资料，往来中国与欧洲、途经“一带一路”沿线各国的铁路货运线中欧班列（China Railway Express），在2021年共有1万5000班货柜列车驶入哈萨克，较前一年成长22%；这相当于载送146万只20呎货柜，较前一年成长29%。

中国驻哈萨克大使馆已对中国企业发出安全风险警示，建议它们密切关注局势发展。

不过，中国国营媒体引述企业内部消息人士指出，哈萨克动乱至今未对中国企业造成重大影响，且两国间的天然气管线位在偏远地区，离动乱发生的城市遥远，因此安全无虞。

《环球时报》（Global Times）也报导，哈萨克政府正在采取措施，以确保中国企业的安全。