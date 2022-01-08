中国农历虎年未到 已有二虎落马

中共中央纪律检查委员会暨国家监察委员会官网今天通报，西藏自治区副主席张永泽因涉嫌严重违纪违法，正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。这是中共中纪委今年通报的首起反腐案，网上称落马第一虎。同日，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长王滨也被中共中央纪律检查委员会暨国家监察委员会官网通报接受调查中，遭称落马第二虎。二虎落马均没有违规违纪细节。

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据中央社今天报道说，中共中央纪律检查委员会暨国家监察委员会官网今天通报，西藏自治区副主席张永泽因涉嫌严重违纪违法，正接受中纪委国家监委纪律审查和监察调查。

官方消息说，张永泽在2012年4月转赴西藏东南部的山南地区工作，出任山南地委副书记、行署专员，3年后任山南地委书记；2016年撤地设市后，担任首任山南市委书记；2017年5月，升任西藏自治区政府副主席，跻身副部级干部，直至此次通报被查。

落马第二虎是中国人寿董事长王滨被查。据中共中央纪律检查委员会暨国家监察委员会官网今天通报，继西藏自治区政府副主席张永泽接受中央纪委国家监委审查调查；中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长王滨也接受调查中。

中共中纪委暨国家监委官网8日下午3时发布以“开年打两虎：保持对腐败的压倒性力量常在”为题的通报，作以上表示。

公开资料显示，中国人寿保险股份有限公司总部设于北京，注册资本额为人民币282.65亿元，前身为中国人民保险公司，在1949年10月经批准组建，1996年分设中保人寿保险有限公司，1999年更名为中国人寿保险公司。2003年，经中国国务院和当时的保险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改制，变更为中国人寿保险（集团）公司，并独家发起设立中国人寿保险股份有限公司。