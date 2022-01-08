哈萨克斯坦前国家安全委员会主席以“叛国罪”被捕

哈萨克斯坦前总理兼国家安全委员会主席卡里姆·马西莫夫（Karim Massimov）被捕。哈萨克斯坦陷入大规模的骚乱后，1月6日，国家安全委员会根据该国刑事法，对马西莫夫实行拘留并以背叛国家罪名展开调查，周六（1月8日）则以涉嫌叛国罪对其实行逮捕。前总统纳扎尔巴耶夫呼吁民众支持政府应对目前危机。

广告 继续浏览后续

近天来，哈萨克斯坦由抗议燃料价格上涨的示威活动升级为武装冲突，从而引发大规模的镇压。骚乱爆发后，国家安全委员会今天（1月8日）宣布，正式逮捕于周四起受到拘押的该机构前主席卡里姆·马西莫夫。

哈萨克斯坦因天然气价格上涨引发的骚乱发生后，作为前总统纳扎尔巴耶夫的亲密盟友，前总理马西莫夫担任的国家安全委员会主席职务本周遭解除。

哈萨克斯坦是中亚最大国家，今年初开始，在各省爆发了抗议活动，随后蔓延到其他城市，尤其是经济首都阿拉木图，抗议活动演变为骚乱和镇压。示威者与安全部队之间冲突不断，其激烈程度前所未见。至1月7日（星期五）早间，根据该国电视台披露的数字，已有26名示威者被击毙，另有3000多人被捕。同一天，总统托卡耶夫下令向武装示威者开枪。他在一次全国电视讲话中披露：已命令警察和军队在无预警的情况下开火，以平息叛乱。受到俄罗斯支持的哈萨克斯坦当局，拒绝与示威者展开谈判。

前总统纳扎尔巴耶夫今天发出呼吁，要求民众支持政府面对危机。前总统发言人在推特上表示：纳扎尔巴耶夫呼吁所有公民支持现总统托卡耶夫，共同克服当前危机。

俄罗斯及莫斯科其他盟国派遣的军队已于周四抵达哈萨克斯坦，支持现政府结束这场空前的反政府抗议活动。