日美2+2会议引来中国强烈反弹

日本时间7日早晨，在岸田政府下举行了第一次日美外务和防卫部长级会议“2+2”视屏会议，确认了鉴于中国和朝鲜的威胁，加强同盟关系的必要性。日方已表示决心“不排除所有选择”，以应对导弹威胁。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）、国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）与日本外务大臣林芳正、防卫大臣岸信夫透过视屏方式参加了会议。

美国国务卿布林肯指出：“朝鲜的非法的核导弹发展是一个持续的威胁，我们也目睹了本周的发射。”

外相林芳正指出：“将努力致力于不断加强日美同盟。”

本次会议是受奥米克戎毒株影响的首次视频会议，围绕朝鲜、中国、台海局势等安全保障上的威胁进行了深入讨论。日方已宣布，为了应对高超音速导弹，将考虑到发展“攻击敌人基地能力”，“不排除所有选项”，努力加强其防御能力。

两国在会议上汇总了一份联合文件，内容包括了促进日本南西诸岛的美军和自卫队设施的共同使用，考虑到持续扩张军备的中国，此举旨在强化日美的威慑力。日美对中国军事崛起破坏地区安定，直接点名批判而且措词更为强烈，上次会议的声明提到“反对中国恐吓和破坏地区其他国家稳定的行为”，这次的声明中，四位部长点名表达了对中国正在单方面改变现状的担忧，明确提出：“将制止破坏地区稳定的行为，在必要时为对应这种行为予展开合作”。

日美两国政府还就加快联合研发的文件达成一致，并就美军在日本的驻军费用签署了特别协议，预估的总额为1.0551万亿日元（约合人民币581亿元）。增加了日本的负担。

在1月7日的中国外交部记者会上，彭博社记者问：美日两国外交部长和国防部长今天举行会晤，双方称决心共同应对中国“破坏”稳定的行为。外交部对此有何评论？

汪文斌说：我们注意到昨天和今天，日澳、美日举行了有关会谈磋商，对中国内部事务指手画脚。我要强调的是，中方在台湾以及涉海、涉疆、涉港问题上的立场是一贯、明确的。我们对美日澳粗暴干涉中国内政、编造虚假信息抹黑中国、破坏地区国家团结互信的行径表示强烈不满和坚决反对，已就此向有关国家提出严正交涉。